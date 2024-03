Fotbalová Sparta se připravuje na jeden z klíčových zápasů sezony – už ve čtvrtek přivítá na svém trávníku hvězdný Liverpool pod vedením německého trenéra Jürgena Kloppa. „Náš styl zůstane i nadále stejný. Kluci jsou připravení, oznámili jsme jim sestavu jako vždy,“ prozradil ve středu odpoledne na tiskové konferenci sparťanský kouč Brian Priske. Sám se slavným anglickým klubem dobré zkušenosti nemá.

Sparta ve šlágru s Plzní brala tři body za výhru 2:1. Brian Priske | Foto: CPA

„Docela jsem s nimi prohrával. Setkal jsem se s nimi dvakrát jako hráč, dvakrát jako trenér a třikrát prohrál. Nemůžu říct, že bych tedy na vzájemná setkání měl nějaké skvělé vzpomínky, alespoň co se týče výsledků,“ zavzpomínal Priske na svá střetnutí s Liverpoolem z minulosti.

Vylepšit svoji bilanci proti jednomu z předních anglických klubů bude chtít ve čtvrtek i díky výhodě domácího prostředí a naplněné Letné. Rozhodující odveta na půdě soupeře může být ale ve výsledku dvojzápasu spíše nevýhodou.

„Naše přípravy zůstávají stejné jako v předešlých evropských zápasech, i když jsme předtím odvety hráli doma. Domácí prostředí nám v odvetě možná dodávalo trochu sebedůvěry, ale přípravy to nijak neovlivnilo. Čekají nás dva obtížné zápasy, kde budeme muset předvést skvělé výkony, ale věříme, že nás naši skvělí fanoušci poženou za dobrým výsledkem. Před našim úžasným publikem musíme předvést něco navíc,“ má jasno Priske.

Birmančević zůstává na Letné. Sparta na něj uplatnila opci

Přípravu na Liverpool mu poněkud komplikují otazníky nad skladbou sestavy anglického velkoklubu. Ten totiž v poslední době trápila řada zranění a není jasné, kdo se dá dohromady a kdo ještě bude absentovat. Mimo hru byla třeba i největší ofenzivní hvězda Mohamed Salah. Egyptský křídelník už se ovšem vrátil do tréninku a na Spartě nejspíš bude moci zasáhnout do utkání.

„Je o něco složitější odhadnout jejich základní sestavu. Sledujeme soupeře i jednotlivé hráče, které má k dispozici, ale zaměřujeme se především na jejich styl a filozofii celkově. Liverpool má samozřejmě velké individuální kvality, ale především skvělý tým. Dávají mnoho gólů a jsou opravdu nebezpeční. Nezáleží přitom tolik na tom, kdo zítra nastoupí. Na hřišti se objeví kvalita, ať už to budou mladší, nebo starší hráči. Bude to pro nás velice náročné,“ nezastírá sparťanský kouč.

Proti němu se na lavičku soupeře postaví jeden z nejrespektovanějších trenérů současnosti – Němec Jürgen Klopp. „Mám ke všem trenérům velký respekt. To platí i o Kloppovi, protože je to opravdu úspěšný trenér, kterému se daří v celé řadě aspektů. Osobně mi však příliš nezáleží na tom, kdo je jaký trenér, nebo kteří hráči třeba zrovna stojí na hřišti proti nám. Soustředíme se na náš výkon a na to, jak vyhrát. Jde mi jen o to, abychom kluky dokázali co nejlépe připravit,“ prozradil Priske s tím, že Liverpool je pro jeho tým zatím asi největší výzvou.

Jaký je tedy zdravotní stav sparťanských opor před důležitou evropskou bitvou? „Máme tam z posledních dní jen pár otazníků. Hráčům jsme včera dopřáli odpočinek, takže by měli být na dalších 90 minut intenzivní hry připraveni,“ prozradil trenér Sparty s tím, že jeden z otazníků visí i nad Filipem Panákem.

Sparta vyzve Liverpool na svém trávníku ve čtvrtek od 18:45. Odveta je pak na programu o týden později od 21 hodin na stadionu soupeře.