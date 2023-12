Haraslín udržel naděje Sparty. Nad Betisem nevyhráváte každý den, těšilo ho

Fotbalová Sparta zvládla těžký úkol a domácím vítězstvím 1:0 nad španělským Betisem se až do posledního kola udržela ve hře o postup do jarní fáze Evropské ligy. Na třetím místě skupiny aktuálně ztrácí bod na druhé Rangers a dva body na vedoucí celek ze Sevilly. V závěrečném duelu navíc Letenští vyzvou poslední tým skupiny Aris Limassol. „Je to cenný skalp pro celý klub. Jsme rádi, že jsme zvládli těžký zápas a udrželi se v boji o postup dál,“ vyprávěl po utkání střelec rozhodující branky Lukáš Haraslín.

Betis Sevilla - Sparta Praha (vpravo Lukáš Haraslín). | Foto: ČTK / AP Photo / Jose Breton