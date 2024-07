Na začátku týdne odcestovali fotbalisté Dukly na soustředění do Písku, kde budou ladit formu, aby ukázali, že se do nejvyšší soutěže vrátili po pěti letech s plnou parádou. Svěřenci trenéra Petra Rady a jeho noví asistenti Michal Horňák s Pavlem Medynským brzy také přivítají novou posilu!

Na roční hostování s možností opce totiž z italského Spal přichází devatenáctiletý obránce Michal Svoboda.

"Je to pro mě veliká výzva. Na zápasy se těším, je to zásadní posun v mé kariéře. Z italské mládežnické ligy zabojuji o místo v sestavě v nejvyšší české lize. Jsem připravený tomu dát všechno," vzkazuje fanouškům kapitán slovenské reprezentace do 19 let.

Svoboda odešel z bratislavského Slovanu do Itálie už v šestnácti letech. Odehrál dvě sezony v mládežnických týmech, v minulé sezoně hostoval v Bologni.

"V době mého odchodu do zahraničí jsem byl velmi mladý. Šel jsem do velké země, která celá žije fotbalem. Myslím, že jsem to zvládnul dobře. Když si to zpětně uvědomím, tak na svůj mladý věk jsem toho zkusil už hodně a jsem za to vděčný," povídal na klubovém webu Dukly.

Na soustředění parta z Julisky odehraje přípravný zápas, ve středu 10. července ve Strunkovicích proti Písku a generálku má pak na programu doma v sobotu 13. července od 18 hodin proti béčku Slavie.