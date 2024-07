Před sezonou připomněl nutnost posílení i kouč Petr Rada, znovu to zopakoval po úvodním zápase nové sezony, v němž Dukla na Julisce podlehla Plzni 1:3.

"O Filipa jsme stáli delší dobu, jsme rádi, že to nakonec vyšlo. Měl by nám pomoct na postu, kde jsme potřebovali posílit po odchodu Davida Kozla. Věříme, že se co nejrychleji adaptuje na naši ligu a ukáže, co v něm je," přeje si člen představenstva Dukly Jan Staněk.

"Cítil jsem, že potřebuji změnu a jsem vděčný, že se to dotáhlo do úspěšného konce. Chci si vybojovat místo v základní sestavě a pomáhám týmu k výhrám. Určitě nechci mluvit o záchraně, protože vím, že kvalitu máme na to, abychom hráli výš," míní Filip Lichý, nový hráč Dukly.