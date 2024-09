/FOTO, VIDEO/ I když to stálo více sil, než se čekalo, obzvlášť po vyloučení Prebsla, fotbalisté Slavie doma v Edenu porazili v sedmém kole Chance ligy Pardubice 2:0 a teď mohou zregenerovat během reprezentační přestávky. "Někteří kluci toho už měli dost. Z naší strany to byl velice dobrý výkon, zajímavý zápas, ale měli jsme být produktivnější a dohrát v jedenácti," hodnotil zápas kouč Slavie Jindřich Trpišovský.

Jeho svěřenci za sebou mají náročný program. Vedle ligových zápasů slávisté bojovali o Ligu mistrů, v nohách měli těžkou sérii s Lille, které nakonec postoupilo a Pražanům zůstala "jen" Evropská liga.

"Kdybychom hráli ve čtvrtek a ne ve středu, tak by změn bylo víc. Obě utkání jsme hráli doma bez cestování. Když jsem viděl Davida Douděru a Lukáše Provoda na tréninku v pátek, který byl první nácvikový, tak se nemohli skoro rozběhnout. Čekali jsme na nedělní dopoledne, jak budou vypadat. Bude reprezentační přestávka, tak by se nebylo na co šetřit," vysvětloval trenér menší změny v sestavě.

"Kdybychom hráli opět v týdnu, tak by to bylo asi taky jiné. Nehráli jsme s Mladou Boleslaví a potom hráči regenerují lépe. Jedna vynucená změna byla u Tomáše Holeše, který nebyl k dispozici zdravotně. Věděli jsme, že budeme soupeře dobývat a na to je lepší sehraná sestava," pokračoval.

V minulých dnech v médiích proběhla zpráva, že Slavia jedná o návratu Ondřeje Lingra z Feyenoordu, kde po příchodu exsparťanského trenéra Briana Priskeho nedostává příliš prostoru. Jeho služby by se Trpišovskému určitě hodily.

"Ondru vždycky rád přivítám. Slavii měl rád, měli jsme spolu dobrý vztah, nadstandardní. Vím, že svoji situaci řeší ve Feyenoordu, dveře tady má vždycky otevřené. Tím, co tady odvedl, to nemůže být jinak," poznamenal kouč.

Tisková konference Jindřicha Trpišovského po Pardubicích:

| Video: Youtube

V Edenu mohou proběhnout i další změny. "Vedení to řeší. Soupisku děláme třetího a uzavírá se osmého. Budeme reagovat i na zdravotní stav. Trochu mám strach i o Schranzíka, slyšel velké rupnutí. Potřebujeme rychlostní typy nahoru. Máme nějakou dohodu o tom, kdo může být uvolněný. Třeba Dumitrescu má od léta svolení odejít. Je potřeba soulad více věcí, často se čeká do poslední chvíle. Všechno se řeší," dodal Jindřich Trpišovský.