"Máme tři body z důležitého zápasu, i když pro soupeře je 0:3 kruté. První poločas nebyl takový, jak jsme si představovali. Bylo to tam hodně zbytečných ztrát, nedostávali jsme se k centrům ze stran na naše útočníky. Soupeř hrál na brejky, měl svoje šance, brankář Hruška chytil dva góly. O poločase jsem hráčům řekl, že pokud budou hrát s takovým strachem, tak by je to mohlo potrestat. Ve druhé půli už to bylo jiné, dostali jsme České Budějovice pod tlak a nakonec jsme třikrát skórovali," pochvaloval si kouč Dukly Petr Rada.

Dukla Praha - Dynamo České Budějovice 3:0 (0:0)

Branky: 57. Šebrle, 63. Mešanovič, 90.+1 Ambler. Rozhodčí: Rouček - Kříž, Leška - Pechanec (video). ŽK: Ullman, Ludvíček, Kozma - Šigut. Diváci: 2472.

Dukla: Hruška - Vondrášek, Hašek, Peterka, Ludvíček - Ullman (46. Ambler), J. Hora (83. Lichý), Kozma, Šebrle (74. Matoušek) - Mešanovič (74. Matějka), Řezníček (90. Špatenka). Trenér: Rada.

Č. Budějovice: Fendrich - Čoudek, Križan, Nikl - Šigut, Tischler (70. Ondrášek), Hubínek (85. Tranziska), Trummer - Čermák, Ogiomade (70. Zíka) - Adediran (85. V. Hora). Trenér: Straka.