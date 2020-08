Vršovický celek vyhrál na jaře deset ze 14 ligových zápasů a ve finále skupiny o Evropu ho zastavila až Mladá Boleslav, proti níž odstartuje v neděli sezonu. "Osobně bych si přál nejvíc, aby Bohemku provázela pozitivní atmosféra z jara. Nedokážu říct, jestli dokážeme zopakovat výsledky, které byly mimořádné," řekl na tiskové videokonferenci Klusáček.

"Chtěl bych, aby se zachovala taková atmosféra, aby diváci chodili rádi na fotbal a aby se tam bavili. Uvidíme, jak to dopadne," dodal třiapadesátiletý kouč.

V následující sezoně se nebude hrát nadstavba a v nejvyšší soutěži se představí 18 celků, z nichž tři po 34 kolech přímo sestoupí. Kvůli zrušení nadstavby bude pro týmy složitější bojovat o evropské poháry. Dostanou se do nich jen první čtyři mužstva tabulky plus vítěz domácího poháru. Díky nadstavbě mohl o 2. předkolo Evropské ligy hrát i tým, jenž po základní části skončil desátý. V uplynulém ročníku obsadili Bohemians po 30 kolech osmé místo.

"Pro slabší nebo průměrnější týmy, kam se ještě pořád musíme řadit, je samozřejmě výhodnější model, kdy i z desátého místa můžete hrát o poháry. Nynější model je náročný, musíte se k tomu prokousat celou sezonou, musíte mít konstantní výsledky, abyste se ve špičce udrželi," prohlásil Klusáček.

"Pořád se v první řadě musíme bavit o tom, abychom se v klidu vyhnuli sestupovým starostem a potom se můžeme bavit o tom, co dál. Jestli budeme budovat tým, dáme šanci některým mladým hráčům na rozehrání, eventuálně využijeme té situace a pokusíme se z toho vymáčknout něco víc," uvedl někdejší trenér Jihlavy či asistent u české reprezentace.

Příprava bez prohry

"Klokani" v přípravě neprohráli ani jedno ze sedmi utkání, s prvoligovými celky Jabloncem, Pardubicemi a Teplicemi remizovali.

Po úspěšném jaru se vedení klubu snažilo udržet mužstvo pohromadě. Bohemians uplatnili opci na Petra Hronka a Romana Květa a prodloužili hostování Lukáše Pokorného ze Slavie. Z hostování se vrátili Filip Hašek a Jan Vondra. Kvůli dlouhodobé absenci brankáře Romana Valeše získali ze Sparty na hostování Huga Jana Bačkovského.

Hostování naopak skončilo Matěji Pulkrabovi a Jakubu Podanému. Po konci smlouvy odešel do Liberce Jhon Mosquera a v klubu skončil i Michal Šmíd. Kvůli odchodu ofenzivních hráčů Pulkraba a Mosquery chtějí Bohemians přivést odpovídající náhradu. "Klokani" by měli zájem o další hostování Pulkraba, který se v létě vrátil do Sparty. V současné době je však zraněný.

Kvůli pandemii koronaviru klub snížil rozpočet. "Pracovali jsme s rozpočtem okolo 90 milionů korun. Samozřejmě je to rozpočet, který zahrnuje veškeré náklady klubu včetně tréninkových center. V letošním roce bychom měli pracovat s rozpočtem zhruba o deset milionů nižším," uvedl předseda představenstva Dariusz Jakubowicz.

"Byť poklesneme v rozpočtu a omezíme některé plánované investice a některé vedlejší služby, minimálně ovlivníme rozpočet na A-tým," doplnil Jakubowicz. Testování na covid-19, které hráči a realizační týmy všech klubů musí před každým kolem podstoupit, vyjde Bohemians minimálně na 2,1 milionu korun.

Pražané se v novém ročníku podělí o domácí Ďolíček s Pardubicemi, jelikož nováček soutěže nemá vyhovující stadion.