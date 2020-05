Přesto to bylo včera jiné: kolem omšele pitoreskního stadionku se neshlukovaly tisícovky fanoušků, mezi korunami stromů nepluly jejich hlasité chorály.

Přitom k oslavám by se našel důvod. Domácí Bohemians v prvním zápase po koronavirové pauze porazili Teplice 4:0, od kterých se tak odpoutali na jedenácté příčce tabulky FORTUNA:LIGY. Navíc byl k vidění vcelku kvapný fotbal, kromě čtyř uznaných branek padla (do sítě klokanů) i jedna odvolaná po konzultaci s videorozhodčím.

Příčina striktně dietních oslav u Botiče (přes zjevnou nezdravost mastně se škvařících uzenářských výrobků) byla jasná: i tady se muselo hrát bez diváků. Zelenobílá družina tak přišla o tradiční hnací motor.

Nebo ne? Nejsou někteří hráči méně nervózní, když se hraje bez publika? „Může to být i tak, že to někoho svazuje méně,“ řekl kouč Luděk Klusáček. Hlavně měl ale radost z výsledku i výkonu. „Je to hodně cenné vítězství, můžeme teď pomýšlet i na vyšší místa v tabulce,“ těšilo trenéra.

V Ďolíčku během zápasu nepanovalo záhrobní ticho. Na hlavní tribunu našla cestu přibližně stovka věrných příznivců, v hojném počtu se dostavily i místní fotbalové (a polofotbalové) celebrity jako Antonín Panenka, Karol Dobiaš či Ivan Trojan.

Fanoušek na stromě

Nad trávníkem několikrát zahřmělo hromadné fandění, kolorit duelu dokreslily i pokřiky příslušníků klokaního kotle, kteří se ocitli za plotem v pozici nechtěných sirotků. Jeden „šílenec“ dokonce vyšplhal na strom za brankou.

„Toho jsem si vůbec nevšiml, ale všechna čest,“ smál se autor druhého gólu Petr Hronek. „Atmosféra mě docela překvapila. Ani jsem netušil, že může přijít tolik lidí, navíc nás podporovali i lidé zvenku,“ pochvaloval si.

Nezvykle prázdné ochozy nabízely divákům i docela zajímavá pozorování. Mohli třeba posoudit, jak jsou na tom s hlasovým fondem jednotliví hráči. Odpověď asi nepřekvapí: nejvíc slyšet byli oba brankáři.

„I těm málo divákům chci poděkovat. Vytvořili atmosféru, povzbuzovali a hráčům to určitě pomohlo,“ hodnotil Klusáček, jehož svěřenci ze třiceti ligových bodů získali doma hned pětadvacet.

Hlavní však byly i tentokrát góly. A v tomhle směru jasně dominovali domácí: víc branek vstřelili v Ďolíčku v nejvyšší soutěži naposledy v dubnu 2018. Zítra už si bude málokdo pamatovat, že Severočeši jim dost gentlemansky pomohli.

"Nevidtelní" rozdíloví hráči

„Naši rozdíloví hráči nebyli vůbec vidět. Tři góly jsme si dali sami,“ zlobil se teplický trenér Stanislav Hejkal.

První branku vstřelil kapitán Josef Jindřišek z penalty po zbytečném faulu Petra Kodeše, druhou trefu přidal Hronek díky zmatkům v teplické rozehrávce a třetí gól si po přestávce dali Tepličtí pro jistotu sami. Vlastní šance (nebylo jich moc) spolehlivě zahazovali. Čtvrtou branku pak přidal v samém závěru střídající Kamil Vacek.

Bohemce to tak doma šlape i (skoro) bez diváků. Bude v tom pokračovat i v neděli proti Českým Budějovicím?