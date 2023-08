Bezbranková remíza z půdy soupeře a nadějný výsledek do odvety na Letné. Fotbalová Sparta se v úterý proti Kodani porve o možnost znovu se přiblížit vysněné účasti ve skupinové fázi Ligy mistrů. Spolu s tím se ale nabízí otázka. Je pro úřadujícího šampiona nejvyšší české soutěže lepší zahrát si s těmi vůbec nejlepšími a získat do klubové pokladny výraznou finanční injekci, nebo je výhodnější zabojovat o lepší umístění a body do koeficientu v Evropské lize?

Předkolo Ligy mistrů: Kodaň - Sparta | Foto: ČTK/Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix via AP

Jako příklad může sloužit Viktoria Plzeň v loňském ročníku. Ta prošla až do skupinové části Ligy mistrů přes HJK Helsinky, FC Šeriff Tiraspol a FK Karabach. Následně ale viktoriáni narazili na těžkou váhu evropského fotbalu. Ve skupině se dvakrát utkali s Barcelonou, Interem Milán a Bayernem Mnichov a se soutěží se rychle rozloučili.

Jak si vedla Plzeň ve skupinové fázi Ligy mistrů? Na úvod prohrála ve Španělsku 1:5, následně doma nestačila na celek z Itálie 0:2 a v Mnichově padla 0:5. V odvetách pak Západočeši prohráli s Bayernem 2:4, s Interem 0:4 a s Barcelonou 2:4. Výsledkem bylo hrozivé skóre 5:24 a ani bod.

Kromě čtyř bodů za účast ve skupinové fázi Ligy mistrů už nepřidala Viktoria do koeficientu žádné další a už v té době se začaly objevovat hlasy, zda by pro české kluby nebylo lepší hrát v Evropské lize, kde je větší šance na sbírání bodů i případné delší tažení soutěží.

Český fotbal v tomto ohledu hraje letos o hodně. Bohemians vyletěli z Evropy v nejkratším možném termínu, takže Sparta, Slavia a Plzeň budou muset sbírat každý možný bod, aby bilanci vylepšily. Co napravovat mají i přímo Letenští, kteří jsou v žebříčku za posledních pět let až 98. místě. Třeba v roce 2018 přitom byli 42.

Vindahl čaroval, v Kodani gól nepadl. Rozhodne se za týden na Letné

Lépe než Sparta je na tom v tuto chvíli i Lech Poznaň nebo Molde. Pokud české kluby letos posbírají dostatek bodů do koeficientu, můžou do budoucna vybojovat pro mistra FORTUNA:LIGY přímou vstupenku do Ligy mistrů. Šampion už by do ní tedy nemusel chodit před ošemetná předkola.

Na samotné hráče Sparty ale s podobnými úvahami před vypjatou bitvou nechoďte. „Liga mistrů je velký cíl každého z nás. V návaznosti na naše postupné mety je to obrovská výzva,“ vyhlásil kapitán týmu Ladislav Krejčí.

Neymar na Letnou? Fanoušci Sparty se královsky bavili, Brazilec jde k Saúdům

Mezi fanoušky se však najdou i tací, kteří mají dilema. „Evropská liga by dávala smysl. Diváci by se bavili, Sparta by mohla uhrát pár bodů a získat zkušenosti. V Lize mistrů nemá co pohledávat,“ napsal na Twitteru například uživatel Miroslav Valenta.

„Doufejme, že to zvládneme, a pokud ne, tak tam jednoduše nemáme co dělat. Ideální by pro nás byla Evropská liga. Liga mistrů super prachy, ale to by byla vražda, a Konferenční liga je málo,“ psal už začátkem srpna Petr Sklenář.

Účast v Lize mistrů? Téměř 400 milionů do pokladny

Z pohledu klubu i drtivé většiny jeho fanoušků je ale situace jasná. S účastí v nejlepší evropské soutěži se totiž pojí nejen veliká prestiž, ale také vysoké finanční prémie. Vždyť podívejme se znovu na loňskou Plzeň. Nevyhrála ani jeden zápas, přesto vyinkasovala za pouhou účast ve skupině 391 milionů korun a dalších 85,275 milionu za desetiletý koeficient. Věhlasní soupeři navíc lákali i diváky, a tak získala Viktoria dalších zhruba 30 až 40 milionů i na vstupném.

Byl to svátek, vyprávěl Mejdr po Kodani. Fanoušky zaujal výkonem ve druhé půli

Situace v Evropské lize? Za účast ve skupině získá klub „pouze“ lehce přes 87 milionů korun (v případě Evropské konferenční ligy je to pak zhruba 70,5 milionu). Přestože šance na lepší výsledky i na případný postup je daleko vyšší než v případě Ligy mistrů, ani další bonusy nepřiblíží kluby k částkám, které létají v nejprestižnější evropské soutěži.

Sparta tedy bude hrát v úterý vedle prestiže i o pořádný balík peněz. V případě výhry nad Kodaní postoupí do závěrečného předkola Ligy mistrů, z nějž už vítěz postoupí do skupinové fáze soutěže. Poražený se utká o skupinu Evropské ligy s AEK Atény, nebo s Dinamem Záhřeb, přičemž všechny tyto týmy mají jistou účast v Konferenční lize.

Proti Letenským však hovoří historická bilance. Sparta nad Kodaní v pohárových zápasech ještě nikdy nezvítězila ani jí nevstřelila branku. Kromě remízy 0:0 z minulého týdne Sparta s Kodaní v sezoně 2009/10 prohrála 0:1 a 0:3.

Ve změnu doufají sparťané nyní pod vedením dánského kouče Briana Priskeho, který v minulosti působil v Kodani jako asistent trenéra. Právě Priske dovedl Letenské k prvnímu domácímu titulu po dlouhých devíti letech a teď by rád prolomil i sucho v Lize mistrů. Její skupinovou fázi si Sparta zahrála naposledy už v sezoně 2005/06.