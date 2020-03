Při bližším pohledu je ovšem leccos jinak. Červenobílí zkraje jarní sezony nepřipomínají mašinu na výhry. Prohráli na Bohe-mians i na Slovácku a druhá Plzeň na ně během tří kol stáhla šest bodů. Nebylo by divu, kdyby omlazený kádr znervóznil.

Rozdílná forma

„Derby je atypický zápas, všichni jsou na něj zvědaví. Pro nás je dobře, že hrajeme doma,“ zůstává trenér Jindřich Trpišovský v klidu. Ani on, ani jeho hráči se (zatím) nezabývají tím, že kdyby v neděli proti Spartě neuspěli a Plzeň by o den dříve porazila České Budějovice, náskok by se znovu o něco smrskl.

Pokud jde o Letenské, ti si fanoušky naštvané bídnými výsledky v lize částečně udobřili pohárovou demolicí Baníku. Jasné vítězství 5:0 ukázalo, že nový kouč Václav Kotal umí ze svých nevyzpytatelných svěřenců vykřesat kvalitní výkon.

Návrat opor

Jenže co v derby? „Bude záležet na našem výkonu a na tom, jak kluci zvládnou hru, kterou zvolíme. S Baníkem jsme dokázali zahrát to, co jsme chtěli,“ uvedl Kotal.

Pro slávisty je dobrou zprávou lepšící se stav opor Jana Bořila s Petrem Ševčíkem. Jejich start je nejistý, ale ne vyloučený. „Oba mají s derby zkušenosti,“ uvědomuje si Trpišovský, že po odchodu několika ostřílených borců nemá k dispozici moc hráčů, kteří vědí, jak si poradit s tlakem specifické bitvy s arcirivalem.

Jak si jeho tým poradí s ošidnou rolí favorita?