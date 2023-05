Fantastický úvod Sigmy na body nestačil. Už v páté minutě vedla Olomouc nad Slavií 2:0 po brankách Chvátala a Zifčáka. Jenže ještě do poločasu dokázal dvěma góly srovnat Jurečka. Po změně stran rozhodl o vítězství Slavie Lingr. Sigma, která dohrávala bez vyloučeného Ventúry, už vyrovnat nedokázala.

SK Sigma Olomouc - SK Slavia Praha, Radim Breite, Václav Jurečka | Foto: Deník/Jan Pořízek

V úterním vloženém 4. kole nadstavbové skupiny FORTUNA:LIGY o titul prožili fotbalisté Sigmy Olomouc doslova pohádkový start.

Už ve druhé minutě se dostali proti favorizované Slavii do vedení. Pospíšilův centr z přímého kopu ještě dokázali hosté odvrátit, následně i zablokovat střelu Beneše zpoza vápna, ale poté se do míče opřel Juraj Chvátal a jeho pokus tečoval Ogbu do protipohybu bezmocného Koláře - 1:0.

A neuběhly ani tři minuty, Slavia stihla jediný roh a po něm přišel nákop Macíka, klíčový souboj podstoupil Mojmír Chytil, Ousou míč prodloužil za sebe, Holeš následně podklouzl a Pavel Zifčák tváří v tvář Kolářovi zachoval klidnou hlavu a poslal jej na druhou stranu. Míč uklidil po zemi k tyči a Sigma vedla v páté minutě 2:0. Zifčák se prosadil ve druhém utkání po sobě.

Obrazem: Daniel Pudil se mezi hvězdami rozloučil s kariérou

„Do zápasu jsme vstoupili katastrofálně, i když jsme na to hodně apelovali, protože jsme věděli, že domácí budou uvolnění a bude to těžký zápas. První gól s námi nepochopitelně strašně zamával, soupeř byl všude dřív a lepší, u druhého nám propadli tři stopeři, chěl jsem v tu chvíli desetkrát střídat,“ začal hodnocení trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

„Rychlé góly nám pomohly, ale když jsem se podíval na čas, tak jsem si říkal, jestli to není zbytečně brzy, protože Slavia měla s nastavením devadesát minut na to, aby s utkáním něco udělala,“ pousmál se kouč Sigmy Václav Jílek.

Bohemians podruhé na jaře vyhráli v Plzni. Jsou krůček od Evropy

Ve dvanácté minutě už to mohlo být o tři góly. Zifčákova přízemní střela lízla tyčku. Slavia měla první náznak v 19. minutě, kdy hezky mezi třemi strážci prošel Van Buren na pravé straně, Macík šel do souboje s důrazným Juráskem a následně vyražený míč odklidil Beneš z malého vápna na aut.

Ve 21. minutě to byl centr z levé strany, kam slávisté přenesli hru po ose Holeš, Jurečka, Dorley a na přízemní míč od Juráska si naběhl na přední tyč Jurečka a snížil na 1:2.

Ve 34. minutě to na Andrově stadionu jen zahučelo. Zmrzlý dával míč do kapsy na Zifčáka, ten na malém vápně jen těsně nedosáhl.

Místo navýšení vedení přišlo na druhé straně vyrovnání. Dorley vyslal kolmici na Jurečku, jehož náběh nezachytil Pokorný, Macík sice zakončení hostujícího útočníka tečoval, ale míč dostal jen na tyč, od které se odrazil za brankovou čáru. Pro Jurečku to byl už šestnáctý gól v sezoně.

Sparta je zpátky na vrcholu. Titul po devíti letech přinesla remíza na Slovácku

„U obou gólů měl hodně prostoru a takový náběh ze statické pozice musíme zachytit,“ je si vědom domácí trenér.

Ještě před přestávkou viděl žlutou kartu po faulu na Holeše Zifčák a jelikož byla čtvrtá v ročníku, tak pro něj sezona skončila předčasně, na Boheminas v posledním kole kvůli disciplinárnímu trestu nebude moci nastoupit.

Už v nastavení vyhlavičkoval dobře letící střelu Ševčíka ještě před Macíkem na roh Pokorný.

Oba trenéři na přestřelku v první půli reagovali několika poločasovými střídáními - domácí jedním, hosté dokonce třemi.

Sigma mohla začít druhý poločas stejně dobře jako celý zápas. Už po třech minutách udržel Chytil míč a následně vyslal Zmrzlého, který ale v nájezdu trefil Koláře přímo do hrudi. Poté se ale Hanáci na útočnou polovinu soupeře dostali jen sporadicky.

Sieglův zadek, cinklý jaro i hrdina Řepka. Připomeňte si tituly fotbalové Sparty

V 51. minutě se hosté hodně zlobili, protože Beneš ve skluzu zablokoval střelu Zafeirise rukou, jenže se do ní míč odrazil od jeho nohy, a tak ani následná konzultace s videorozhodčím sešívaným penaltu nepřinesla. V 56. minutě přišel velký aplaus z tribun, protože se s fanoušky pravděpodobně v posledním domácím utkání v dresu Sigmy rozloučil Mojmír Chytil, kterého nahradil Denis Kramář. „Moc jsem si to užil, přišlo hodně kamarádů,“ usmíval se Chytil.

Po změně stran byla Slavia jasně lepším týmem a držela míč na polovině Sigmy. Žádné velké příležitosti sice nepřicházely, ale v 68. minutě přece jenom dokázala skóre otočit. Z levé strany ocentroval Dorley přes Chvátala, Lingr předskočil Vraštila a hlavou na přední tyč rozjásal aktivní kotel hostujících fanoušků. A domácím se zápas ještě ztížil, když Denis Ventúra viděl během pěti minut dvě žluté karty a v 79. minutě tak musel po červené předčasně do kabin.

I přes oslabení si Sigma vytvořila jednu šanci na vyrovnání, kterou měl čtyři minuty před koncem Vodháněl, ale Kolář jeho střelu z úhlu vyrazil na roh. V poslední minutě ještě vzal Macík hattrick Jurečkovi, na kterého směřovala přihrávka před prázdnou bránu, ale domácí gólman ji vypíchl. Následně si Slavia výhru už zkušeně pohlídala.

„Po snížení jsme se rozběhali, soupeře jsme dostali pod tlak a druhou branku jsme dali po pěkné akci. Věřili jsme, že když jsme se do utkání vrátili, tak jej zvládneme. V dusném počasí Sigmě odcházely síly a nám se podařilo vyhrát po trpělivém výkonu. Za obrat jsme rádi,“ dodal Trpišovský.

„Slavia neměla dnes nějaké velké množství stoprocentních příležitostí. Měla jich možná méně než na podzim, kdy tady prohrála 0:2. Pro nás optikou výsledku zklamání, ale za výkon se nemusíme stydět. Snažili jsme se do konce vyrovnat, ale neměli jsme příliš možností. Mužstvo by si bod zasloužilo,“ uzavřel Václav Jílek.

Po porážce 2:3 je tak jisté, že Sigma zakončí ročník 2022/23 na šestém místě. Výhra ale neřeší ani nic pro Slavii, protože Sparta remizovala na Slovácku 0:0, čímž získala titul. Sešívaní tak skončí na druhé příčce.

Spoje jsou pražskými šampiony! Radotín dostal doma od Kopaniny 11 gólů

SK Sigma Olomouc - SK Slavia Praha 2:3 (2:2)

Branky: 2. Chvátal, 5. Zifčák - 21. a 35. Jurečka, 68. Lingr.

Rozhodčí: Orel - Váňa, Hádek (Zaoral). ŽK: Zifčák, Ventúra. ČK: 79. Ventůra (OLO) Diváci: 8166.

Sigma: Macík - Vraštil, Beneš, Pokorný (85. Zorvan) - Chvátal, Pospíšil (56. Fortelný), Ventúra, Breite, Zmrzlý (72. Vodháněl) - Zifčák (46. Navrátil), Chytil (56. Kramář). Trenér: Václav Jílek.

Slavia: Kolář - Holeš (46. Provod), Ogbu, Ousou - Hromada (46. Zafeiris), Dorley (90+1. Schranz) - Douděra (89. Olayinka), Ševčík, D. Jurásek - Van Buren (46. Lingr), Jurečka. Trenér: Jindřich Trpišovský.