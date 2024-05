Úvodní kolo má o víkendu na programu Finále FORTUNA:LIGY. Základní část vyhrála Sparta se čtyřbodovým náskokem před rivaly ze Slavie. Tuto dvojku společně s Plzní, Ostravou, Mladou Boleslaví a Slováckem čeká pět nadstavbových kol.

Fandění sparťanských fanoušků a gól na 3:0 | Video: Jakub Koryčan

Slávisté na domácím stadionu přivítají ostravský Baník a moc dobře si uvědomují, že si nemohou připustit žádnou ztrátu.

„Víme, že už nesmíme zaváhat. Uděláme všechno, abychom v každém zápase, co nás teď čeká, sebrali tři body," má jasno slovenský reprezentační útočník Ivan Schranz.

"Baník má silné hráče. Jejich nejlepší, Ewerton, patří nám, to je pro nás dobře. Jsem rád, že s nimi máme zápas doma, mně osobně se na Baníku nehraje dobře. Doufám, že je dobrým výkonem zdoláme, půjdeme si za tím, co všichni chceme,“ dodává.

Trenér Jindřich Trpišovský ladil v týdnu sestavu a formu, aby v rozhodujících zápasech sezony gradovala.

"S Baníkem jsou to vždycky skvělé zápasy, skvělá atmosféra, padá hodně gólů. Jsou to vynikající fotbaly, těšíme se, chystáme se na to. Chceme doma dobře odstartovat,“ nepřipouští si nic jiného než tříbodový zisk.

„Musíme hrát nátlakově, tlačit se do šancí. Vnutit Baníku náš způsob hry. Musíme být efektivní, proměnit první šance, což se nám v posledních zápasech nedařilo. Baník je dopředu silný, nahoře mají Tanka, uzdravili se jim Klíma s Kubalou. Mají do ofenzivy i další zajímavé hráče, proto jsou v tabulce tam, kde jsou. Musíme je eliminovat a být sami nebezpeční z toho, co víme, že by na ně mohlo platit,“ odkrývá recept k úspěchu.

Sparťané jedou na hřiště Slovácka, kde v minulé sezoně oslavili mistrovský titul.

"Všichni si pamatujeme, co se tam stalo před necelým rokem. V hlavách máme ale spíše poslední vzájemné střetnutí z konce února. Byl to dobrý zápas z mnoha pohledů. Obecně ale moc nepřemýšlím nad tím, co se stalo, ale soustředím se spíše na to, abychom i dál vítězili," řekl kouč obhájců titulu z Letné Brian Priske.

"Víme, že to na Slovácku bude složité a dobře se na nás připraví. Neočekávám, že by nám nechali nějaké body za to, že jsme u nich loni oslavili titul. Naopak budou chtít uhrát dobrý výsledek před domácím publikem. My ale budeme chtít vstoupit do nadstavby vítězně, i když budeme hrát na venkovním hřišti," dodal věhlasný kouč.

