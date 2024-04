/FOTO, VIDEO/ Fotbalisté Hradce Králové tentokrát na pražskou Slavii nevyzráli. V posledním kole základní části padli před vyprodaným stadionem s favoritem 1:2. Za hosty se v koncovce první půle trefili Lukáš Provod a Ondřej Zmrzlý. Porážku mírnil v nastaveném čase Karel Spáčil. Pražané se i nadále drží v boji o titul, když před startem nadstavby ztrácejí na Spartu čtyři body. Votroci si zahrají ve střední skupině. Jejich semifinálovým sokem bude Sigma Olomouc.

Atmosféra během 30. kola FORTUNA:LIGY mezi Hradcem Králové a Slavií Praha. Duel sledovalo 9300 diváků. | Video: Deník/Vladimír Machek

Východočeši vstoupili do atraktivního duelu proti Slavii se dvěma změnami v základní jedenáctce. Jedna byla vynucená, vykartovaného Vašulína nahradil na hrotu Hais a místo ofenzivnějšího Krejčího nastoupil poprvé po zranění v základu Horák.

To Slavie sestavou kvůli neuspokojivým výsledkům zamíchala o něco více. Do obrany se vrátili Vlček a Zmrzlý. Holeš se vrátil na pozici defenzivního záložníka, na ofenzivních postech v záloze zase nastoupil trojzubec Schranz, Douděra, Provod.

Střídající Matoušek rozhodl. Bohemians udolali Pardubice

I přesto, že oba celky měly v posledních týdnech rozdílnou formu, favoritem byli jednoznačně hosté. A před vyprodanou Malšovickou arénou mohli jít do vedení už ve 3. minutě. Chytil se ve vápně prodral k míči přes Kodeše, jeho střelu z penalty ale luxusním zákrokem zneškodnil Zadražil.

Pak byl dlouho k vidění vyrovnaný fotbal s minimem šancí, Votroci hráli přesně to, co potřebovali, a Slavii nepouštěli do přímého ohrožení jejich branky. Bohužel pro ně nezvládli konec první půle. Ve 43. minutě sice reklamovali faul na Čmelíka, souboj však rozhodčí Černý pustil a zpoza vápna ukončil Zadražilovu neprůstřelnost, která trvala 366 minut, Provod – 0:1. O pár okamžiků později se Pražané radovali podruhé. Holeš poslal přesný balón do vápna, na zadní tyči se od Harazima odpoutal Zmrzlý a zvýšil – 0:2.

Výsledkový servis: Jak si o víkendu vedl váš oblíbený fotbalový tým?

Po změně stran příliš šancí k vidění nebylo. Hradec vyvíjel aktivitu, ale Sešívaní si dvoubrankový náskok s přehledem střežili. A byli to právě oni, kdo po hodině hry zahrozil. Provod poslal do vápna přízemní pobídku pro Zmrzlého, jenže ten míč netrefil.

Hradec mohl mač zdramatizovat v jeho závěru. Osm minut před koncem dostal střídající Koubek krásný oblouček do vápna, jenže ve stoprocentní šanci ho na malém vápně vychytal Staněk. Hostující gólman o pár okamžiků později neudržel skákavou střelu, míč vyrazil přesně na nohu Pilaře, ale domácí špílmachr branku trestuhodně netrefil. Alespoň malou radost udělal východočeským fanouškům v nastaveném čase obránce Spáčil. Ten se kousek za vápnem opřel do skákavého míče a krásnou ranou k tyči zmírnil prohru – 1:2.

Malé derby na velké Letné: Béčko Sparty udolalo Žižkov

Svěřenci trenéra Davida Horejše zakončili základní část soutěže ve střední skupině na devátém místě. Jejich soupeřem v semifinále nadstavby bude Olomouc. První zápas se bude hrát o následujícím víkendu na východě Čech. Odveta bude na programu o týden později.

Hradec Králové - Slavia Praha 1:2 (0:2)

Branky: 90+1. Spáčil – 41. Provod, 43. Zmrzlý. Rozhodčí: Černý – Paták, Machač – Klíma (video). ŽK: Kučera – Douděra. Diváci: 9300 (vyprodáno).

Hradec: Zadražil – Klíma, Kodeš, Spáčil – Harazim, Kučera, Dancák (79. Pudhorocký), Horák – Čmelík (57. Juliš), Pilař (83. Kaštánek) – Hais (57. Koubek). Trenér: Horejš.

Slavia: Staněk – Zmrzlý (79. Wallem), Holeš, Ogbu, Vlček – Ševčík (71. Zafeiris), Oscar – Douděra (87. Tomič), Provod, Schranz (71. Masopust) – Chytil (71. Van Buren). Trenér: Trpišovský.