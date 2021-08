Bitva jako hrom. Fotbaloví fajnšmekři si sice na své nepřišli, ale jinak duel Slavie v Karviné rozhodně nebyl žádná nuda. Naopak: od kopaček létaly jiskry, domácí trenér Weber se nechal po dvou žlutých kartách vyloučit a o remíze nakonec rozhodl gól v nastavení.

„Šest gólů, hodně šancí, ale na druhou stranu i tak deset zákroků, které do fotbalu nepatří. Čekal bych víc fotbalu a méně faulů,“ zlobil se trenér Trpišovský, jehož svěřenci v týdnu nezvládli kvalifikaci Evropské ligy a do nedělního mače v Karviné nastoupili ve značně obměněné sestavě.

Slávistická marodka totiž hrozivě roste, v neděli navíc ze hřiště odkulhal Kúdela a ošetřováni byli i další hráči obhájců titulu. Ti přitom po poločase vedli 2:1 (na úvodní trefu karvinského Papadopulose odpovědělí Schranz a Kačaraba) a ještě v 90. minutě drželi vedení 3:2 (ve druhé půli se prosadili domácí Svoboda a za Pražany Traoré).

Nepohlídali si rohy

Jenže v nastaveném čase se po rohu míč dostal ke střídajícímu Zychovi a ten svou premiérovou ligovou brankou zařídil remízu. Mimochodem: hned čtyři góly padly po rohových kopech. Karvinský stadion jásal, zatímco hosté se po sobě vyčítavě dívali. Tři branky inkasovali sešívaní naposledy v únoru v Příbrami.

„Na víc než na remízu jsme dnes neměli, i když jsme dvakrát vedli. Měli jsme to ale dohrát do konce,“ řekl Trpišovský a vrátil se k válečnickému přístupu soupeře. „Počítám s tvrdou hrou, ale musí být chráněné zdraví hráčů. Technickým hráčům musíme dovolit hrát fotbal.“

Trochu větší pochopení měl Lingr, který do Slavie přišel právě z Karviné. „Domácí chodili do soubojů hodně ostře, ale takhle by se Karviná asi měla prezentovat. My jsme se tomu měli přizpůsobit a nenechat se takhle nakopat,“ řekl ofenzivní záložník.