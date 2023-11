/FOTOGALERIE/ Hráči ještě nestačili po nedělním šlágru Baníku se Spartou (0:1) opustit stadion, novináři dokončit své texty a lidé dojet po dobrém sportovním zážitku domů, když se na sociálních sítích začaly objevovat příspěvky dokazující šílené řádění chuligánů letenského celku v Ostravě. Po hostech z Prahy zůstaly totálně roztřískané toalety i další zařízení. Škoda? Vyčísluje se, ale podle informací Deníku statisíce korun. Věc se bude šetřit.

Trenér Sparty Brian Priske v závěru své části tiskové konference vzdal hold fanouškům, kdy řada z nich následuje tým úřadujících mistrů a jezdí za nimi i ven. „I pro ně platí těžký program. V téhle fázi jsme měli čtyři venkovní zápasy: Boleslav, Bohemians, Rangers a Baník. Jsem moc pyšný na to, že jsem viděl tolik našich fanoušků v Glasgow a o tři dny později tady v Ostravě. Pro nás je to strašně důležité,“ pochvaloval si dánský kouč.

Těžko říct, jak by mu tato slova šla z úst, kdyby věděl, co „fanoušci“ Sparty, kterých do Ostravy přicestovalo kolem devíti stovek, udělali ve svém sektoru Městského stadionu ve Vítkovicích za spoušť. Co šlo, to rozbili, ulomili, roztřískali, nebo podpálili. Od baterii, přes záchodové kóje, ušetřeny nezůstaly ani sedačky. A to vše navzdory tomu, že pražský celek v Ostravě vyhrál 1:0.

„V sektoru hostů došlo k poškození toalet. Policie bude sčítat i další škody na infrastruktuře stadionu,“ řekla ještě v neděli večer pro ČTK policejní tisková mluvčí Eva Michalíková.

Škoda byla ostravským klubem, který je na stadionu v nájmu, podle informací Deníku vyčíslena na zhruba tři sta tisíc korun. „To je výše odhadovaná organizátory po večerním rychlém ohledání,“ potvrdil v pondělí dopoledne pro Deník Petr Handl, předseda představenstva Vítkovice Aréna, která stadion spravuje.

Aktuálně událost s Baníkem řeší. „Teď probíhá obhlídka místa, vyčíslování škod a bližší specifikace. Primárně se to týká sociálního zařízení u sektoru hostujících fanoušků, k tomu i část zničených sedaček. Přesnou soupisku dává Baník dohromady a poté to budeme řešit,“ pokračoval Handl.

„Samozřejmě nás to mrzí, ale je to nešvar, který s fotbalem trochu souvisí, nicméně zatím nikdo nenašel cestu, skrze kterou by se s tím něco dalo dělat. Radost z toho nemáme,“ dodal Petr Handl.

Podobná věc ale není v podání fanoušků Sparty ničím výjimečná. V týdnu ve Skotsku si žádný exces nedovolili, nicméně v září chuligáni podporující letenský klub zdemolovali záchody během derby v Edenu (1:1) a policie už dopadla muže, jenž hodil dělbuch do domácího sektoru, kde byly i děti. Za tyto přečiny (a mnohé další) byl klub potrestán pokutou od disciplinární komise ve výši 600 tisíc korun.

Sparťané jsou pro část veřejnosti postrachem klidného života. Důkazem byl jeden moment v říjnu, kdy obavy z možných násilností uzavřely jednu restauraci v Hradci Králové, kam na nový stadion dorazilo několik stovek příznivců rudých barev.