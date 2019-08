Vezměme to od začátku: před víkendem zněly zpod Ještědu důrazná slova: „Už bychom měli vytvořit tlak na rozhodčí.“ Toto řekl Pavel Hoftych, kouč Liberce, jehož v úvodu sezony trápily chyby sudích proti Slovanu.

Jeho slova se naplnila. Duo Pavel Julínek (hlavní arbitr) a Ondřej Ginzel (muž u videa) dělalo kiksy jako na běžícím páse. Jednou poškodili domácí, pak zase Spartu. „Prazvláštní rozhodování,“ ulevil si hostující trenér Václav Jílek.

Ovšem hned třeba na rovinu dodat: výběr Sparty má jiný problém než sudí… „Opakujeme obrovské individuální chyby,“ hlesl Jílek.

Liberec se na favorita moc dobře připravil. Chytré brejky, důrazná hra. Přidejte ještě efektivitu=hotovo. „Rozhodl závěr první půle, kde jsme přežili tři ošemetné situace a naopak jsme se dostali do vedení. Druhý poločas jsme měli téměř pod kontrolou,“ řekl spokojený liberecký trenér.



S tím se dá vcelku souhlasit. Důležitá je rovněž další Hoftychova věta: „Sparta za nepříznivého stavu ustoupila ze své kombinační hry.“

Oslavenec u tří gólů



Slovan dal gól v nastavení první půle po trefě Tomáše Malinského. Tentýž hráč, jenž právě v neděli slavil 28. narozeniny, byl také u dalších branek. Zařídil penaltu, po které díky Romanu Potočnému Liberec zvýšil na 2:0. „Když to rozhodčí pískl, byl jsem přesvědčený, že to je faul na mě,“ líčil Matěj Hanousek. Jeho slova naopak popudila soupeře. „Asi nové sparťanské posuzování. Ať si přečte pravidla.“



Sudí u videa usoudili, že to byl faul na hráče v modrém dresu (záběry hovoří jinak), první do beka kopl Malinský. Omyl? Videorozhodčí zřejmě tušil chybu – a nepřišel tento spor vysvětlit.



Liberec vedl o dvě branky jen chvíli, za hosty pak snížil Adam Hložek, jenže to bylo vše. Ze strany hostů.

Deset minut před koncem se podruhé trefil hrdina večera Malinský. „Za tři body jsme rádi,“ culil se. Hoftych mu posílal gratulace: „Co lepšího si k narozeninám můžete přát než dva góly?“



Oba týmy jsou na tom nyní podobně: Spartě patří s deseti body sedmá příčka, Liberec je o bod zpět. Nic moc a dost velká ztráta na čelo… „Hráči si to vyžerou,“ řekl Jílek na závěr.



Otázkou zůstává, co teď. Sparta si už další zaváhání nemůže dovolit. A co sudí?