"Ani nevím, jak to zhodnotit, marně na to hledám slova. Pokud první poločas vedete 3:1, máte téměř drtivý tlak a zahodíte ještě spoustu jasných šancí, tak mi po zápase přijde bod málo. Před zápasem s Ostravou bych ho bral. Na druhou stranu nás soupeř na konci málem porazil. Nevím, jestli mám být zklamaný z bodu, nebo rád za to, že jsme to zremizovali. Převládá asi zklamání. Když máte takhle rozehraný zápas, měli byste utkání zvládnout," postěžoval si trenér Bohemians Jaroslav Veselý.