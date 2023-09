Fotbalová Sparta zvládla úvodní krok ve skupině Evropské ligy a na domácí půdě vybojovala tři body za výhru 3:2 nad Arisem Limassol. Proti kyperskému celku si ale práci pořádně zkomplikovala. Kapitán Ladislav Krejčí zavinil dva góly, což odčinil dvěma přesnými zásahy, a pod rozhodující branku se podepsal jeho parťák z obrany Martin Vitík. „Bylo to celkem povedené utkání. Byli jsme lepším týmem a výhru jsme si rozhodně zasloužili,“ hodnotil sparťanský trenér Brian Priske.

Ladislav Krejčí mladší. | Foto: ČTK, Deník, archiv

„Bylo to jiné utkání, než jsme zvyklí. Jak co se týče kvality, tak i stylu hry. S takovým týmem jsme se dlouho nepotkali. Super zkušenost, jsme rádi, že jsme to zvládli,“ doplnil kapitán týmu Krejčí, který se od úvodu pasoval do hlavní role v tomto utkání.

Už v deváté minutě totiž při snaze o odkopnutí balonu zasáhl v pokutovém území soupeře a zavinil penaltu, kterou kyperský celek proměnil. „Hasil jsem tam situaci, bohužel jsem tam šel asi moc nemotorně a z blbé pozice. Jasná penalta. Musím se na to ještě podívat,“ ohlédl se Krejčí za situací pro klubovou televizi.

Velká hrubka, která poslala soupeře do vedení, ale jako by mladému obránci vlila novou krev do žil. Krejčí se jen o chvíli později prosadil hlavou po rohovém kopu a vzápětí po dlouhém autu otočil vývoj zápasu. „Zaviněná penalta mě nijak neovlivnila. Namotivovaný jsem pořád stejně,“ odmítl, že by pak cítil zvláštní motivaci.

Vítězný vstup do skupiny! Krejčí odčinil penaltu dvěma góly a Sparta slaví

„Hned jsem si to načetl, že přední prostor mají docela volný a hráči nebránili ani tak natěsno, jak jsme zvyklí. Super trefený prostor na přední tyči. Snažili jsme se to pak dělat pravidelně,“ okomentoval situaci před prvním gólem a nabídl i svůj pohled na druhou branku.

„Nevím, jestli to letělo přímo ke mně, nebo to někdo prodloužil. Já jsem to lízal dál a odražený balon se dostal zpátky ke mně. Potom jsem měl před sebou bránu a snažil jsem se to dát co nejvíc k tyči. Úplně k tyči to nebylo, ale stačilo to, abych skóroval,“ oddechl si Krejčí.

I přes dvougólové představení si však uvědomoval, že jeho výkon nebyl zdaleka ideální. V 90. minutě to byl totiž právě Krejčí, kdo chybnou rozehrávkou daroval soupeři míč a po celé situaci padla branka na 3:2.

„Nebyl to jednoduchý zápas, jsem rád, jak jsme to zvládli defenzivně. Nebýt mých chyb, tak to byl super výkon, protože jsme pokryli jejich protiútoky. Za to jsem rád,“ dodal Krejčí.

Přes chyby se svého kapitána po utkání zastal i trenér Priske. „Bylo to pro něj zvláštní utkání. Byl u penalty, pak vstřelil dva krásné góly ze standardek. Penalta je součástí fotbalu, to se holt stane. Branka v závěru už je větším problémem. Jde to ale i za mnou, jelikož určitý risk je součástí naší filozofie. Nechci mít tým, který bude pod tlakem zakopávat míč,“ uvedl.

Podobné chyby si Krejčí každopádně nebude moci dovolit v neděli, kdy bude Sparta usilovat o extrémně důležité body v derby proti Slavii. „Předpokládám, že to bude hezký zápas. Oba týmy mají formu a myslím, že se český fanoušek bude bavit,“ vyhlásil Priske před další velkou bitvou.