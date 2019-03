Po náročné sérii s Ostravou, Spartou a Libercem nyní čeká na mužstvo z Julisky konečně kvartet soupeřů, kteří jsou přímými konkurenty v boji o záchranu.

„Přestože jsme hráli proti těžkým týmům, tak jsme trochu zklamáni. Víme, že mohli vytěžit více,“ reaguje brankář Dukly Filip Rada na jediný získaný bod.

Dobrý výkon nestačí

Podat výkon, po kterém vám fanoušci zatleskají a i soupeři vás pochválí, je sice příjemné, ale když to nenese žádné ovoce, je to deprimující.

Po podzimu poslední Dukla obrala tehdy třetí Ostravu (1:1), proti Spartě sahala po vítězství, aby nakonec skončila poražená (2:3). Stejně jako o minulém víkendu s Libercem (0:2).

„Vést dvakrát proti Spartě, to už se nemusí nikdy opakovat. Tenhle zápas nás hodně mrzí. Když už ne na tři, tak jsme ho měli dovést alespoň k jednomu bodu,“ přiznává kapitán pražského celku Rada.

Přestože díky změně herního systému je letošní sezona o hodně delší, následující čtyři kola mohou být pro Duklu klíčová.

Nejprve přivítá Olomouc, pocestuje do Zlína, doma se utká s Karvinou a zavítá do Opavy.

Bráno postavením v tabulce změří šestnáctá Dukla síly s dvanáctým, sedmým, patnáctým a jedenáctým týmem.

„V naší situaci je každý zápas náročný a klíčový. Z této série musíme vytěžit co nejvíce, jiná cesta pro nás není,“ burcuje brankář, který v této sezoně nechyběl na hřišti ještě ani jedinou minutu.

Nula vzadu je základ

Na začátku ročníku to s muž-stvem z Julisky vypadalo bídně a po sedmi kolech mělo na bodovém kontě potupnou nulu.

Na chvíli zabrala léčba novým trenérem Romanem Skuhravým, který měl během zimy více času na to, aby hráčům vtloukl do hlavy to, jak po nich vyžaduje hrát.

„Všichni si moc dobře uvědomujeme, kde v tabulce se nacházíme, a chceme hrát ligu i příští rok,“ míní Rada. „Jsme dobře připraveni, ze všech hráčů cítím odhodlání se porvat,“ dodává.

Teď už to jen přenést na hřiště. „Potřebujeme konečně odehrát utkání bez inkasovaného gólu. A když už se dostaneme do vedení, tak udržet koncentraci až do konce a nemyslet si, že to posledních dvacet třicet minut nějak odkopeme. Aktivní musíme být pořád,“ přibližuje recept na úspěch.

Podaří se ho hráčům Dukly aplikovat už v sobotu doma proti olomoucké Sigmě?