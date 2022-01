Drchal opouští český fotbal. Půl roku bude hostovat v Drážďanech

Patří mezi nejzářivější mladé sparťanské talenty, ale vinou velké konkurence i zranění a dlouhé rekonvalescenci se stabilněji do základní sestavy ještě neprobojoval. Dvaadvacetiletý útočník Václav Drchal si do konce aktuální sezony zkusí německý fotbal, Sparta jej totiž poslala na hostování do 2. Bundesligy, do Dynamo Drážďany.

Václav Drchal v akci ve sparťanském dresu. Do konce této sezony bude oblékat ten drážďanského Dynama. | Foto: Deník/Ladislav Adámek

V dosavadním průběhu letošní sezony nastoupil ke čtyřem zápasům, ale ani jednou neodehrál celou porci 90 minut. I tak se ale proti Jablonci a Plzni dokázal střelecky prosadit. Václav DrchalZdroj: AC Sparta PrahaDo Sparty přišel z Českých Budějovic v roce 2016, o dva roky později v rudém dresu debutoval a ve třech zápasech sezony skóroval jednou. Nejpovedenější sezonu prožil tu minulou, kdy hostoval v Mladé Boleslavi - 25 zápasů s bilancí 6 gólů a 2 asistence. Celkově má ligovou bilanci 45 zápasů - 12 gólů - 3 asistence (v dresu Sparty 20 - 6 - 1).