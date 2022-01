„Ve Slovácku jsem skončil po vzájemné domluvě. Přestup ještě není úplně dotažený, řeší se drobné detaily, ale mělo by to klapnout,“ vysvětluje mladý záložník, který si naši nejvyšší soutěž zahrál naposledy v polovině října. Pak ale přišlo zranění třísla, rekonvalescence a poté už se Mareček do sestavy nevrátil.

„Už do přípravy s Bohemkou jsem ale nastoupil stoprocentně zdravý. Doufám, že se v tomhle zdravotním stavu udržím co nejdéle,“ uklidňuje fanoušky Mareček. V dresu klokanů by se chtěl zase výrazněji prosadit do sestavy a pomoci týmu zvednout se ze dvanáctého místa, na kterém se po podzimu nachází.

„Máme před sebou spoustu zápasů. Snad si tu rychle zvyknu jak na kluky, tak na nový herní styl. Doufám, že Bohemce co nejvíc pomůžu, abychom stoupali tabulkou,“ říká. Se zapadnutím mezi nové spoluhráče by problém mít neměl. „Hodně kluků znám, protože jsem s nimi dříve hrál ve Spartě. V kabině je super atmosféra,“ pochvaluje si odchovanec letenského klubu.

Tipsport liga: Bohemka opět vyhrála s čistým kontem, Duklu porazila gólem Nového

A že by snad popudil fanoušky Sparty, že zamířil k městskému rivalovi? „Mezi Spartou a Bohemkou je to jen malé derby, takže bych to tak nebral. Horší by bylo, kdybych šel do Slavie. To bych si to asi od někoho vyslechl,“ směje se.

Právě to, že se vrací do svého rodného města, bylo pro Marečka při přestupu velkým plusem a lákadlem. V současnosti bydlí v Úvalech, a tak to na tréninky do Uhříněvsi má jen kousek. „Jednoznačně je to příjemné. Když mám možnost hrát ligu takhle blízko domovu, tak je to super. Hlavní pro mě ale bylo, že Bohemka projevila vážný zájem. Když projeví zájem takový klub, tak z toho mám radost,“ neskrývá Mareček.

Přestože k týmu se připojil teprve na začátku ledna, za klokany už stihl odehrát i dva přípravné zápasy v rámci Tipsport ligy. V prvním Bohemians porazili béčko Sparty 2:0 a podruhé zvítězili nad pražskou Duklou 1:0. „Je to příprava, takže nohy jsou těžší. Makáme v trénincích, protože toho potřebujeme natrénovat co nejvíc. Podle toho je i rozdělená minutáž v zápasech. Myslím, že si to sedlo dobře, ale pořád je co vylaďovat směrem k mistrovským zápasům. Začátek je ale velmi slušný,“ pochvaluje si Mareček a vrací se ještě ke svým výkonům.

„Na to, že jsem byl po zranění a potom jsem nehrál, tak to nebylo úplně špatné. Určitě mám ale ještě na víc,“ zakončuje sebevědomě.

Zimní Tipsport liga se rozjela. Bohemians porazili B tým Sparty