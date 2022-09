Fanouškům Sparty ale pozápasové chlácholení, že vše bude lepší, nestačí. Toho si v posledních letech užili dost a do šaten hráče vyprovázeli pískotem.

"Fanoušci jsou pro nás nesmírně důležití, neustále nás podporují a mají nejen můj velký respekt, ale i hráčů a všech tady. Vnímám jejich lásku ke klubu. My se musíme soustředit na předvedenou hru, což je naším hlavním cílem. Nesoustředím se na atmosféru, pískot, negativitu, ani tlak od médií," uklidňoval Priske situaci.

Po pětizápasovém disciplinárním trestu mohl opět nastoupit do zápasu reprezentační útočník Kuchta a Priske ho nasadil do základu společně s rozjetým Čvančarou. Ani tato kombinace ovšem nevedla k jedinému gólu ve zlínské síti.

"Pravdou je, že Kuchtova zápasová kondice ještě není na takové úrovni po té pauze. Byl jsem přesvědčený, že to zvládne. Chtěl jsem, aby hráli vepředu s Čvančarou. V šancích mu chyběla trocha kvality, možná štěstí na to, aby gól dal. Pro mě je důležité, že jsem viděl i v průběhu doby, kdy nemohl zasáhnout do soutěžního utkání, že je dobře nastavený v hlavě a že to chce zvládnout," dodal Priske.

Před reprezentační přestávkou jedou sparťané do Teplic a pak doma přivítají ostravský Baník. V aktuální tabulce jedenáctý a třináctý tým v pořadí. Tady už Sparta musí bodovat za každou cenu…

