Sparťané mají za sebou vyřazení z boje o Ligu mistrů, ale vzhledem k jistotě skupiny Evropské ligy to pro ně nebylo tak hořký emoční úder, jaký dostali slávisté, kteří po vyřazení Ferencvárosem budou muset o Evropskou ligu ještě bojovat.

"Myslím, že to zápas příliš neovlivní, i když má Sparta ještě několik zraněných hráčů," míní trenér Bohemians Luděk Klusáček před sobotní bitvou.

"V úvodních třech kolech jsme nevyhráli. Pokusíme se to změnit proti Spartě, i když víme, že to bude velmi náročné. Těším se na atmosféru v Ďolíčku," dodává.

Vršovičtí klokani mají náročný start. Po Hradci Králové (1:1) hráli doma s Plzní (1:2) a pak v Jablonci (2:2). Sparta je třetím špičkovým soupeřem v řadě.

"Bohemians neměli úplně ideální vstup do sezony, půjdou do toho na 100 procent. Bude to zápas, do něhož se nahecují možná nejvíc v sezoně. Je výhoda, že se s nimi setkáváme na začátku sezony, protože nejsou v úplné pohodě. Myslím, že vzhledem ke kádru a tomu, že mají skvělého trenéra, to nakopnou a budou velmi silní. Budeme chtít navázat na sérii z Ďolíčku a vyhrát," říká asistent sparťanského trenéra Pavla Vrby Luboš Loučka.

A narážel tak na fakt z úvodu článku, že Sparta bude hrát na stadionu Bohemians o třetí výhru v řadě.