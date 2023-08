O fotbalového univerzála z Hradce Králové Vojtěcha Smrže byl ve FORTUNA:LIZE zájem. Šestadvacetiletého záložníka, schopného zaskočit i v obraně, chtěli v Jablonci, Českých Budějovicích nebo Ostravě, ale ten nakonec podepsal dlouhodobou smlouvu s Bohemians. Ti o něj stáli už po konci minulé sezony. Cena se má údajně pohybovat okolo částky čtyř a půl milionu korun.

Vojtěch Smrž je novou posilou Bohemians. | Foto: B1905

"Vojta je univerzál do záložní řady, může nastoupit na různých pozicích. Vloni patřil k pilířům dobré hradecké hry během celé sezony. Jsem moc rád, že vedení přestup dotáhlo, protože jednání nebyla jednoduchá," přiznal kouč vršovických klokanů Jaroslav Veselý.

Jemu by se zkušená posila do zálohy náramně hodila. Hrubého s Jindřiškem zatím začátek sezony nezastihl v ideální formě, Jánoš je zraněný. I kvůli tomu musí Veselý rotovat s hráči na různých pozicích. V případě Smrže by měl víc možností. "Je schopný zaskočit i na stoperu, což je jeho největší deviza," dodává kouč.

Absolutní faul na fotbal, vypráví kanonýr Admiry Zahálka. Opakování by uvítal

Vojtěch Smrž je odchovancem karvinského fotbalu. Přes mládežnické týmy se vypracoval až do ligového áčka, kde poprvé nastoupil v sezoně 2016/2017. Po pěti sezonách v dresu mateřského klubu odešel na rok do Mladé Boleslavi, minulou sezonu pak strávil v Hradci Králové. A právě tato sezona byla jeho doposud nejúspěnější. Vstřelil dva góly, přidal čtyři asistenece, během jara získal ocenění Přihraj:Král asistencí. Jeho celková ligová bilance je 142 odehraných zápasů, 8 gólů a 6 asistencí.

Kopanina v Uhříněvsi: Dvě červené pro střídačku a tři body

Fanoušci zelenobílých barev Smržův příchod potěšil. Jejich tým je s vyrovnanou bilancí tří výher a tří porážek na šestém místě, což není špatné, ale herní projev podle nich není tak dobrý, jaký byl v minulé sezoně, která skončila po 36 letech účastí v evropských pohárech.

"Dobrá posila, ten mám hodně pomůže," připojil svůj komentář na klubový Facebook fanoušek Petr Cipina. "Podepsat hráče, kterého chtěl třetí nejbohatší klub v lize, to je krásný. Tak ještě útočníka," dodal Jakub Peřina.

Kovařík trefil klokanům body. Jeho dva góly porazily Hradec Králové