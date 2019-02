Otázku, koho vystrnadí Bořek Dočkal ze základní sestavy, vyřešil kouč Ščasný tak, že do zálohy kromě navrátilce z Číny postavil Sáčka, Frýdka, Hložka a opět i zimní zahraniční posilu Karlssona, naopak jen lavička náhradníků zbyla na Kangu.

A Dočkal o sobě dal vědět poměrně záhy. Už v desáté minutě přiletěl centr z pravé strany, Dočkal to zkusil do protipohybu brankáře a od premiérového gólu po svém návratu do Sparty jej dělila jen branková konstrukce.

Nenudila se však ani sparťanská obrana. Po rohovém kopu Hrubého a hlavičce Baroše ale měla štěstí, že ostravský kanonýr cíl netrefil.

Byl to ale nakonec přece jen Baník, kdo udeřil jako první. A nechyběl u toho Milan Baroš, který se tentokrát proměnil v roli nahrávače, zprava poslal míč před bránu, kde Diop zblízka prostřelil Nitu.

Po první brance hra přitvrdila

Po první brance se začalo hrát pořádně od podlahy, což jako první pocítil právě Baroš. Po nešetrném skluzu zezadu viděl Štetina úvodní žlutou kartu zápasu. Podle reakce nespokojené oběti faulu se zdálo, že by byl nejradši za kartu červenou, místo toho se však jemu samotnému po pár minutách před obličejem žlutilo.

Znovu do statistik se slovenský stoper ve službách Sparty zapsal pět minut před přestávkou. Tentokrát ale do těch gólových. Karlsson zahrával roh, obrana Baníku se při něm však mírně řečeno příliš nevyznamenala a Štetinu nechala srovnat.

Závěr poločasu byl pak opět ve znamení karetního mariáše, postupně žlutou viděli baníkovec Fillo, Karlsson a další ostravský fotbalista Fleišman.

Druhá půle začala šancí Sparty, Zahustel ale branku netrefil. O poznání lépe si počínal o deset minut později Karlsson, který si povedenou ranou z přímého kopu připsal první gól ve sparťanském dresu a vykouzlil úsměv na tváři trenéra Ščasného. Skoro vzápětí mohl dát Spartě klid Hložek, ale mířil vedle.

Červená zápletka

Další zápletku dostal zápas v jednašedesáté minutě. Ačkoliv věděl, že už žlutou kartu má, zvolil Štetina na půlce ne úplně šetrný zákrok, po němž nemohlo přijít nic jiného než druhá žlutá a červená.

V pětasedmdesáté minutě se ocitl ve velké šanci po rohovém kopu Baroš, Nita ale vytasil povedený zákrok a vytěsnil míč na tyč.

Místo vyrovnání přišla třetí branka Sparty z dílny Bořka Dočkala a střídajícího Václava Drchala. Dočkal přesně našel druhého jmenovaného a sparťanský mladík propasíroval míč skrz vyběhnuvšího Laštůvku – 3:1.

Baník už se k výraznějšímu ohrožení sparťanské branky nedostal, naopak domácí dohrávali zápas v klidu a navíc s velkou chutí hrál Drchal. První sólo na brankáře ještě Laštůvka vyřešil, podruhé jej ale už Drchal překonal. Gól mu však nakonec uzmul hlavní sudí po poradě s kolegou u videa.

Sparta si ale i v oslabení s ostravským soupeřem v posledních minutách dělala doslova, co chtěla, ani další samostatný nájezd v podání dvojice Dočkal – Drchal čtvrtým gólem v Laštůvkově neskončil. Ani to, ani kontaktní branka Kuzmanoviče z poslední minuty nastavení ale už Letenské mrzet nemusela.

Sparta Praha - Baník Ostrava 3:2 (1:1)



Branky: 39. Štetina, 57. Karlsson, 77. Drchal - 29. Diop, 90.+3 Kuzmanovič. Rozhodčí: Houdek - Hrabovský, Caletka - Marek (video). ŽK: Štetina, Karlsson - Baroš, Fillo, Fleišman, Diop, Jánoš. ČK: 61. Štetina. Diváci: 15 225.



Sparta: Nita - Zahustel, Štetina, Costa, Hanousek - Frýdek, Sáček - Hložek (79. Hašek), Dočkal, Karlsson (63. Radakovič) - Tetteh (71. Drchal). Trenér: Ščasný.



Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Procházka, Stronati, Fleišman - Fillo (80. J. Šašinka), Jánoš (71. Jirásek), Hrubý, Holzer - Diop (58. Kuzmanovič), Baroš. Trenér: Páník.