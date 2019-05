„Hotovo určitě není, čekají nás tři velice těžké zápasy a osobně si myslím, že to ještě bude hodně těžké,“ krotí euforii trenér sešívaných Jindřich Trpišovský. Jeho svěřence čeká ve zbytku nadstavbové části ještě trio protivníků Jablonec, Ostrava a Sparta. A hned ve středu v Edenu přivítají toho nejneoblíbenějšího. Sparta? Plzeň? Kdepak, zdaleka nejhorší vzájemnou bilanci mají slávisté s Jabloncem.

Když vyhráli v závěrečném 19. podzimním kole na severu Čech 2:0, tak tím utnuli dlouhou jedenáctizápasovou šňůru čekání na ligové vítězství nad tímto mužstvem. Před zmiňovaným úspěchem se jim to povedlo naposledy v květnu roku 2013. „Klíč je v domácích zápasech, v nichž máme Jablonec a Spartu. Když je zvládneme, titul bude náš,“ uvědomuje si Trpišovský.

Pomohou si rivalové?

Svému odvěkému rivalovi může paradoxně pomoci Sparta. Zítra hraje v Plzni a v případě slávistického středečního vítězství může spustit oslavy titulu. Stačí k tomu jediné obrat stále ještě aktuální mistry na jejich hřišti o nějaký ten bod.

Něco za něco. Slavia by se pak mohla Spartě odměnit vítězstvím ve finále MOL Cupu. Tady je situace zapeklitá i vzhledem k finále Evropské ligy mezi Arsenalem a Chelsea. Finálový úspěch Slavie a Arsenalu by totiž třetí Spartu poslal přímo do základní skupiny Evropské ligy.

Ale zpátky k domácí soutěži. I samotní Plzeňští už tuší, že v neděli večer jim obhajoba titulu protekla mezi prsty. „Nechtěl bych říkat, že je rozhodnuto, protože ve hře je stále devět bodů, ale Slavia má obrovský náskok, to je nezpochybnitelné. Udělala obrovský krok k titulu,“ přiznal trenér Západočechů Pavel Vrba.

Obhajoba by se povedla pouze v případě, že Plzeň vyhraje všechny zbylé tři zápasy a slávisté ztratí šest bodů z celkových devíti. Ve fotbale je možné všechno, ale s takovým scénářem už nikdo příliš nepočítá a v Edenu mohou pomalu začít chladit šampaňské.

Jak to vidí fotbalový expert:

„Teoreticky ještě o titulu není definitivně rozhodnuto, ale když to člověk zhodnotí reálně, tak už je. Samozřejmě, ve fotbale se může stát cokoliv, ale ta šance Plzně na stažení náskoku je malá. Slavia si to už pohlídá. I když se na Plzeň jednu dobu nahlíželo s despektem, tak se ukázalo, že neoprávněně. Slavia si titul zaslouží. Sice přišla o velký náskok na Plzeň, ale trenér Vrba před časem upozorňoval, že ji čekají ještě i pohárové bitvy. A kombinace všeho je složitá. Vítězství nad Plzní bylo pro slávisty ohromně důležité. Pomohli diváci i střídající hráči.“



Daniel Šmejkal

bývalý slávista a reprezentant, mistr ligy 1995/1996 se Slavií