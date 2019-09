Slávisté se nezalekli strašáka v podobě výher Slovácka na Spartě i v Plzni a se svým sobotním soupeřem si poradili 3:0. O poslední branku se přitom postarala dvojice novopečených posil. Lukáši Provodovi nahrával Jakub Hora. „Lukáš mi hezky odskočil a já jsem mu to hned dal. On to hezky trefil. Jsem za něj určitě rád,“ popisoval situaci Hora po zápase pro slávistický web.

Ten se objevil v základu, byť je ve Slavii teprve krátce. „Už jsem to dva, tři dny věděl, ale byl jsem určitě překvapený. Nečekal jsem to. Spíše jsem čekal, že do hry naskočím až v průběhu zápasu, ale trenéři se rozhodli takhle a já jsem jedině rád za to, že jsem dostal ihned šanci,“ liboval si.



Záložník má za sebou poměrně velký skok. Zatímco Teplice jsou na chvostu tabulky, v červenobílých barvách bude usilovat o obhajobu mistrovského titulu. „Je to paradox. Jsem ale tady a soustředím se na to, abych dostal co možná nejvíc šancí a přesvědčil trenéra, že si zasloužím využití opce. Když jsem přicházel, tak jsem řekl, že chci co možná nejvíce pomoct týmu. Uvidíme, jak trenéři zhodnotí, jestli jsem jim pomohl nebo ne.“

Pražanům ale nepomůže v Lize mistrů. Na soupisce pro základní skupinu jej totiž nenajdeme. „Trenér mi řekl, že je to padesát na padesát, jestli na soupisce budu nebo ne, a jestli se tam nedostanu, tak budu využitelný pro ligu. Já jsem mu řekl, že na mém rozhodnutí jít do Slavie to vůbec nic nemění. Když mi řekl, že na soupisce nebudu, tak jsem mu potvrdil to, že do Slavie chci,“ přiznal.



Do Milána ale osmadvacetiletý rodák z Mostu odcestuje. „Když jsem přicházel, tak mi trenér říkal, že budu lítat všude s týmem, protože chce, abychom byli jako tým všude spolu. Normálně letím s ostatními, akorát potom půjdu na tribunu,“ bere svou roli sportovně.