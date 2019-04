Potřebovali body jako sůl a nakonec se jich dočkali. Poslední Dukla přivítala ve 29. kole FORTUNA:LIGY Mladou Boleslav. Od začátku utkání byli domácí aktivnější, ale dvougólový náskok si vytvořili hosté. V poslední čtvrthodině však udeřili i svěřenci trenéra Skuhravého a urvali alespoň cenný bod za remízu 2:2.

Domácí byli zpočátku aktivnější, ale jejich útoky kazily nepřesné přihrávky. Když už se dostali až do pokutového území, připravený byl brankář Šeda. Jak proti slabé hlavičce Holíka, tak na nebezpečný centr Douděry.

A jako první tak udeřila Mladá Boleslav. Rychlou kombinace na levé straně hřiště zakončil ve 25. minutě nejlepší ligový kanonýr Nikolaj Komličenko svým 22. gólem v sezoně. „Byl u všeho podstatného, co jsme v ofenzivě měli. Jediný, kdo snesl přísnější měřítko. Absolutně klíčový hráč,“ chválil útočníka trenér Jozef Weber.

Hned z dalšího útoku mohlo být pro hosty veseleji. V akci byl opět ruský snajpr, tentokrát jeho střelu zastavila tyč.

Lekce z efektivity

Domácí se osmělovali a dostávali se zpět do hry. Výsledek však zůstal do přestávky stejný. Neujala se rána Douděry do poskakujícího míče ani pěkná střela Gonzáleze, kterou vyškrábnul nad branku Šeda.

Po přestávce diktovala tempo domácí jedenáctka, toužící po vyrovnání. Střelecky aktivní Douděra mířil opět nad, Tetour pálil po ťukesu těsně vedle levé tyče a úspěch neměl ani únik Gonzáleze, kterého opět skvěle nadvakrát zneškodnil gólman Středočechů.

Hosté předvedli soupeři lekci z efektivity, na druhé straně se totiž prosadil Mašek. Jeho tečovaná rána skončila za Radovými zády. O pár minut později se přece jen dočkali také fotbalisté z Julisky. Součkův centr propadl až na zadní tyč, kde ho do sítě usměrnil Djuranovič.

A dvě minuty před vypršením základní hrací doby svítila na výsledkové tabuli dokonce remíza. Po přímém kopu a několika odrazech se míč dostal před Tetoura, který byl úplně volný před Šedou a zařídil domácím alespoň bod.

Mužstvo ukázalo, že má koule

„Byli jsme aktivnější a hladovější. I hra byla ve druhém poločase kvalitnější. Hlavně si cením toho, že kluci zápas nezvdali i vzhledem k situaci, v jaké se nacházíme. Mužstvo ukázalo, že má koule. Při troše klidu jsme si mohli dojít pro tři body,“ hodnotil domácí kouč Roman Skuhravý.

Dukla tedy remizovala s Mladou Boleslaví 2:2, po překvapivé výhře Karviné na hřišti Sparty však její ztráta na posledním místě vzrostla na šest bodů.

Dukla Praha - Mladá Boleslav 2:2 (0:1)

Branky: 79. Djuranovič, 88. Tetour - 25. Komličenko, 75. Mašek. ŽK: Ostojič, Djuranovič, Tetour - Hájek, Mareš, Přikryl, Fulnek, Jugas

Dukla: Rada - Ostojič, Ďurica, Souček - Douděra, Tetour, Hanousek, Miloševič - Djuranovič, González (79. Hadaščok), Holík (64. Podaný)

Mladá Boleslav: Šeda - Fulnek, Hájek, Jugas, Mareš - Ladra (86. Klíma), Hubínek, Bucha (59. Mašek), Tataev (64. Takács), Přikryl - Komličenko