Nejsilnější okamžik oslav ale přišel v samém závěru utkání. Běžela právě 87. minuta, když domácí trenér Pavel Hoftych sáhl ke střídání. Za potlesku tribun slavného Ďolíčku zamířil na lavičku tehdy devatenáctiletý talentovaný odchovanec Jan Morávek. Na více než třináct let naposledy v barvách Bohemians. Na trávníku ho tehdy nahradil obrovský fanoušek vršovického celku a slavný herec Ivan Trojan.

Za filmové zpracování by ale dost možná stál i příběh zmiňovaného Morávka. Ten se coby veliký talent klokanů poprvé podíval do A týmu už v sedmnácti letech. Tenkrát nastoupil v Olomouci do utkání o všechno a uvedl se nejlepším možným způsobem. Gólem upravil stav na 3:0 a s týmem se mohl radovat z postupu.

Už coby náctiletý se Morávek stal výraznou postavou Bohemians. Nebylo proto divu, že o něj byl zájem jak z předních českých klubů, tak ze zahraničí. Priority ale byly jasné. V devatenácti letech musel Morávek stihnout maturitu, řidičák a další postup s klokany mezi elitu. Až poté zamířil do Německa do Schalke.

Přestože mladý záložník sbíral v nejvyšší soutěži u našich západních sousedů starty jen poskrovnu, znovu se dokázal uvést gólově. V zápase proti Hannoveru byl přesně tam, kde měl být a hned při svém prvním startu rozvlnil síť.

Kvůli nízkému vytížení pak Morávek hostoval v Kaiserslauternu, kde prožil asi nejúspěšnější sezonu své kariéry. Nastoupil do 29 zápasů a pětkrát se zapsal mezi střelce. Drželo mu navíc zdraví, takže se zpět do Schalke mohl vrátit ve velké pohodě.

Protože se ale jeho vytížení v celku z Gelsenkirchenu nezlepšilo, odešel Morávek v dalším ročníku hostovat do Augsburgu. A právě ten se stal jeho domovem. Od roku 2012 byl hráčem místního klubu až do letošního léta, kdy mu vypršela smlouva. Ve 32 letech se tak Morávek vrací zpátky tam, kde to všechno začalo. Do Ďolíčku.

Bohatší je nejen o pár let v kolonce věku, ale také o nenahraditelné zkušenosti. V Bundeslize posbíral 168 startů a připsal si v nich devět gólů. Obě čísla mohla být vyšší, s Morávkem se však celou kariéru táhla častá zranění, která ho o řadu zápasu připravila. I tak stihl fotbalista z Prahy i tři utkání za reprezentační áčko.

Teď bude rozšiřovat zase svoje statistiky v naší nejvyšší soutěži. V ní stihl dosud odehrát šestnáct duelů v sezoně 2007/2008. Tehdy nastřílel tři branky. Přidá další letos? Česká Fortuna liga v něm každopádně získává další velkou osobnost, na kterou bude radost se koukat.

