Vyprodaný Eden sledoval v první půli zajímavý fotbal. Po dvaceti minutách šla Sparta do vedení po gólu Čvančary, těsně před odchodem do šaten srovnal Ševčík.

Po přestávce se hrálo o poznání opatrněji. V 78. minutě musel po druhé žluté kartě předčasně do sprch sparťan Wiesner, ale uběhlo jen pět minut a jeho parťáci i v oslabení dokázali strhnout vedení na svoji stranu. To když se střelou z trestného kopu nádherně trefil Hložek.

Sparťanský klenot se trefil v derby úplně poprvé. V předchozích dvanácti se mu to nepodařilo. "Kluci mi říkali, že je správný čas to prolomit. A povedlo se mi to stylově. Jsem rád, že mi to tam padlo, navíc na stranu slávistické Tribuny sever," řekl.

Málem se ale k úžasnému kopu nedostal. "Hádali jsme se o to, ale já si věřil a byl rád, že mi to přenechali. Říkal jsem, že míč skončí buď v šedesáté řadě nebo v šibenici," usmíval se.

Dost možná šlo o jeho poslední zápas v české nejvyšší soutěži na delší dobu. Ještě nikdy nebyl jeho přestup, draze zaplacený, do zahraničí tak blízko. "Nechtěl bych předbíhat, teď máme v hlavách finále poháru," nechtěl nic prozradit.

V divokém závěru pak pracovaly tradiční derby emoce. Ty neunesla hlavně horká hlava slávisty Plavšiče, který se sápal po faulujícím Haraslínovi a také musel do šaten o něco dříve než všichni ostatní.

Tým z Letné se tak výborně nažhavil na středeční finále poháru MOL Cup se Slováckem. "Získali jsme důležité sebevědomí, pro nás to bylo hrozně důležité vítězství, protože atmosféra nebyla po porážkách dobrá. Finále bude úplně jiný zápas, podle něj se bude hodnotit sezona," má jasno trenér Sparty Michal Horňák.

Slavia Praha - Sparta Praha 1:2 (1:1)

Branky: 39. Ševčík - 20. Čvančara, 83. Hložek. Rozhodčí: Klíma - Kubr, Kříž - Ondráš (video). ŽK: Traoré, Hovorka, Usor - Pešek, Vitík, Wiesner, Haraslín. ČK: 90.+1 Plavšič - 78. Wiesner.

Slavia: Mandous - Ousou, Kúdela, Hovorka, Jurásek (64. Lingr) - Holeš (80. Usor), Samek (46. Plavšič) - Ševčík (87. Talovjerov), Traoré, Oscar - Tecl (64. Fila). Trenér: Trpišovský.

Sparta: Heča - Wiesner, Vitík, Hancko, Suchomel - Souček (62. Sáček), Ladislav Krejčí II - Pešek (71. Haraslín), Karabec (84. Ladislav Krejčí I), Hložek (85. Vydra) - Čvančara (62. Minčev). Trenér: Horňák.

