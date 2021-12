"Já ani nevím, jestli tomu mám věřit, co jsme zahodili za příležitost," hledal po zápase slova ostravský trenér Ondřej Smetana. Slavia hrála v devíti, měli jsme ji na lopatě, ale dostali jsme dva góly ze standardek. Měli jsme být chytřejší a vytěžit z toho víc," pokračoval.

Po první půli to vypadalo, že o vítězi není pochyb. Góly Schranze a Holeše znamenaly vedení 2:0 a zdálo se, že do Prahy poputují všechny body. Smetana ale poslal po pauze do hry tři nové hráče, kteří se výraznou mírou podíleli na obratu.

Hned po dvou minutách snížil Almási, vzápětí byl za kopnutí do soupeře vyloučen Oscar, poté přišla nádherná trefa Kaloče a Almási v 82. minutě dokonal obrat z penalty po ruce a červené kartě Kuchty. Ostravští pak zaspali při standardce Slavie a Holeš v 88. minutě střelou do prostoru v domácí zdi srovnal. Pak přišla zmiňovaná neproměněná penalta ve třetí minutě nastavení.

Slavia z bláznivého zápasu v Ostravě vydolovala bod. Plzeň přezimuje druhá

"Měli jsme přidat v první půli třetí gól a měli to zvládnout za tři body. Nakonec ale můžeme být rádi za ten jeden. To, co se událo ve druhém poločase bylo bláznivé," přiznal dvougólový slávista Tomáš Holeš.

"Soupeř dobře vystřídal, hrál ve druhém poločase skvěle, ale my mu to strašně usnadnili prvním gólem a červenou kartou," komentoval trenér Pražanů Jindřich Trpišovský. Naštvaný byl hlavně na zbytečné vyloučení Oscara. "Upozorňujeme ho na to, strašná nedisciplinovast," řekl.

Baník Ostrava - Slavia Praha 3:3 (0:2)

Branky: 47. a 82. z penalty Almási, 69. Kaloč - 24. Schranz, 29. a 88. Holeš. Rozhodčí: Černý - Nádvorník, Vodrážka - Pechanec (video). ŽK: Svozil, Klíma - Oscar, Masopust. ČK: 50. Oscar, 81. Kuchta (oba Slavia). Diváků: 1000 (omezený počet).

Ostrava: Budinský - Ndefe, Svozil, Lischka, Fleišman - De Azevedo (46. Juroška), Kaloč, Tetour (76. Budínský), Kuzmanovič (46. Almási), Buchta (46. Sor) - Klíma. Trenér: Galásek.

Slavia: Mandous - Bah, Ousou, Kačaraba, Oscar - Masopust, Samek (63. Kuchta), Stanciu (67. Traoré), Holeš, Olayinka (71. Plavšič) - Schranz (68. Lingr). Trenér: Trpišovský.