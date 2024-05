Michal Káva dnes 20:48

Budete vysílat hokej? Sociální sítě fotbalové Sparty zaplavily v sobotu večer právě tyto dotazy. Poté, co česká hokejová reprezentace přejela Švédsko v semifinále světového šampionátu 7:3 a postoupila do bojů o zlato, bylo jasné, že spousta fotbalových fanoušků by chtěla vidět hokejový zápas i si užít oslavy sparťanského "double" naplánované na Letenskou pláň. Jenže obě akce se trochu překrývají…