Derby v kostce. Silná Slavia, Sparta stále s mnoha otazníky

Slavia a Sparta, to jsou v tuto chvíli dva odlišné světy. Zatímco první tým se prezentuje sebevědomým fotbalem, kde každý přesně ví, co má dělat, jeho rival jako by stále hledal cestu, kudy se vydat. A nedělní derby to jasně ukázalo.

10. kolo Fortuna ligy - Sparta Praha vs. Slavia Praha | Foto: Dalibor Durčák