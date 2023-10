O zářijovém derby mezi Slavií a Spartou (1:1) toho bylo napsáno už hodně. Pomyslnou tečku za soubojem rivalů udělala disciplinární komise, která ve čtvrtek oběma klubům udělila pokuty. Rozhodnutí však vyvolává rozpaky. Exemplární trest, jenž by očekávala část veřejnosti i lidé z fotbalové branže, nepadl.

Sparťanští příznivci založili na stadionu požár a vhodili dělbuchy mezi fanoušky soupeře. Slávistické publikum se zase nerozpakovalo obléknout malé děti do triček s vulgárním vzkazem, který se objevil i jako choreo.

„Dění na tribunách považuje disciplinární komise za hrůzostrašné a na základě předložených důkazů se rozhodla přistoupit k vysokým trestům, které odpovídají závažnosti chování fanoušků na obou stranách,“ konstatoval šéf komise Richard Baček.

Za pražské derby padly vysoké pokuty. Sparta zaplatí více než Slavia

Funkcionáři se ocitli v patové situaci. Veřejnost je totiž sama rozpolcená. Proto nepadl exemplární trest.

O postizích za derby se mluvilo dlouho. Mohl být pro příště uzavřen stadion, mohlo se hrát bez diváků. Disciplinární řád fotbalové asociace umožňuje za podobné prohřešky udělit pokutu až do výše pěti milionů korun. Řešilo se, koho potrestat víc. Zvláště Sparta se obávala víc.

Jenže závěr komise byl jiný. Slavia musí zaplatit 400 tisíc korun a Sparta jen o něco více: 600 tisíc korun.



Zástupci profesionálního fotbalu šli proti názoru svých kolegů, kteří mají na starosti amatérský fotbal. Naprostá většina Deníkem oslovených šéfů disciplinárek si totiž v případě chování fanoušků v derby představovala tvrdší postihy.

„Vhazování dělbuchů do sektoru soupeře je katastrofální věc. Řekněme si to na rovinu, tohle nedělají normální lidi. Trestem má být uzavření sektoru na další řekněme dva zápasy,“ zmínil Michal Šnobl, předseda disciplinární komise okresu Plzeň-město.

Šéfové disciplinárek o pražském derby: Je na čase zavést exemplární trest

Slavia ani Sparta neprozradily, jak spolupracují na vypátrání chuligánů. „Mají dostat zákaz vstupu na fotbal. Potom by si to asi rozmysleli, jestli to znovu udělají, teda pokud mají rádi fotbal,“ řekl Milan Novák, šéf disciplinární komise okresu Blansko.

Přitom i samotní fanoušci by měli mít zájem na tom, aby jim podobné incidenty nekazily tak těžce budouvanou dobrou pověst.

Řešilo se i skandování a choreo, které Spartu přirovnalo k ženě z ulice. „Klub o tom má se zástupci fanoušků diskutovat,“ uvedl předseda disciplinární komise v Pardubicích Michal Buriánek, jenž upozornil, že ligový fotbal už tady udělal kus práce.

Závěrem maličkost: pokuta přijde na konto Ligové fotbalové asociace. Organizace, kterou řídí jen a pouze profesionální kluby.

Disciplinární řád fotbalové asociace



Paragraf 66, odstavec 1:

Klub, jehož fanoušci se závažným způsobem dopustí nesportovního chování, zejména hanlivých, pohoršujících, urážlivých, provokujících, zesměšňujících nebo ponižujících posunků, gest či pokřiků vůči hráčům, členům realizačních týmů, funkcionářům klubu, pořadatelům, delegovaným osobám či jiným osobám či skupinám osob nebo použijí nebo vnesou do sektoru nebo prostoru hostí střelné zbraně, pyrotechniku či jiné předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost a zdraví, bude potrestán peněžitou pokutou až do výše 2 500 000 Kč, odehráním utkání bez přítomnosti diváků nebo uzavřením stadionu.



V odstavci dva se možná pokuta zvyšuje na 5 000 000 korun - v případě, že dojde k poničení zařízení stadionu.