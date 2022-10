Přestože od té doby mohly emoce poněkud utichnout, o víkendu se jistě rozeběhnou opět naplno. Reprezentační útočník Kuchta se totiž vrátí tam, kde se z něj stal elitní střelec, a bude chtít svůj bývalý klub obrat o důležité body v boji o titul.

Posila Sparty prolomila půst. Starý Kuchta se vrací, bude to gradovat, hlásí

„V kabině jsme se o tom nebavili, bude to téma spíše pro fanoušky. Pro nás je to aktuálně hráč Sparty. Rozhodl se tak, jak se rozhodl. Respektujeme to a budeme se snažit o to, aby výsledkově pocítil, že se rozhodl špatně,“ uvedl na Kuchtovo konto před derby slavistický asistent trenéra Jaroslav Köstl.

„Předpokládám, že Honza ví, co ho v neděli čeká. Očekávám, že k tomu přistoupí jako profesionál. Všichni víme, že atmosféra bude velmi intenzivní a že bude hodně zaměřená na Kuchtu. Musí se s tím popasovat nejen jako hráč, ale i jako člověk,“ prohlásil trenér Sparty Brian Priske. „V této sezoně už jednu červenou kartu obdržel a já věřím, že se z toho poučil a ví, že cokoliv se bude dít na tribunách a kolem něj, musí jít stranou. Musí se soustředit pouze na svůj výkon.“

Posila za všechny prachy. Kuchtův blikanec? Škodná z Edenu, rýpou fanoušci

Podobná očekávání má před vyhroceným soubojem také bývalý fotbalista Erich Brabec, který zažil stejný pikantní přestup. „Pět zápasů stál, a kdyby udělal podobný exces, tak by to pro něj bylo špatně. I vzhledem k reprezentaci. To, že byl vyloučený, mu může pomoct. Teď asi podobnou blbost neudělá, i když emoce z jeho strany by tam měly být,“ uvedl Brabec.

Forma přidá na pohodě

Kuchtu jistě čeká v Edenu peklo, podle Jiřího Štajnera ale atmosféře nepodlehne. „Dokáže to vytěsnit, nebude to mít vliv na jeho výkon,“ soudí Štajner, který také okusil derby v obou dresech.

„Za Slavii jsem odehrál jedno derby, byl to zrovna můj první ligový start, ale to už je dávno,“ vzpomíná Štajner, který do Slavie přišel ve čtrnácti letech a v roce 1996 s ní slavil titul. O téměř deset let později nastoupil v derby za Spartu. „Střídal jsem už ve 30. minutě, protože nám vyloučili brankáře. Moc jsem derby neprožíval, žádná nevraživost tam nebyla.“

Sešívaná Sparta. Kuchta, Jankto… A teď ještě Coufal, vtipkují fanoušci

Kuchta každopádně půjde do derby v dobré formě. Prosadil se v posledních třech ligových kolech a opět připomíná toho obávaného střelce, kterým byl. „To, že se mu teď daří a dává góly, pro něj bude velmi důležité,“ myslí si Brabec, který zažil podobně vyhrocené bitvy. Od fanoušků to ale za svůj přesun na Letnou prý nikdy tolik neschytával.

„Byl jsem ze Slavie odejit, neodešel jsem ze své vůle. Od fanoušků to tedy nebylo nijak extrémní. Dva roky jsem byl kapitán Slavie a za půl roku jsem byl hráč Sparty. Něco proběhlo, ale nebylo to za hranou. Nebylo to nic extra,“ zavzpomínal.

Náročný návrat do Edenu

„Měl jsem kliku, že se hrála tři derby po sobě, protože Sparta se Slavií se potkaly i v poháru. Ligu jsme vyhráli, v pohárovém derby prohráli. Proběhlo to v pohodě. Pro mě osobně to ale bylo hodně emotivní,“ dodal bývalý obránce, který získal ligový titul s oběma pražskými S.

Podobného úspěchu by teď rád dosáhl i Kuchta. Nejdřív ale bude muset zvládnout náročný návrat do Edenu, kde mu to v neděli fanoušci náležitě osladí.