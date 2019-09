Ještě před startem 294. derby pražských „S“ si pořádně „mákli“ pořadatelé: v rámci akce Krysa pro krysu, kterou sparťanští fanoušci „věnovali zrádcům“ nyní působících v sešívaném dresu, totiž na hrací plochu přiletěly stovky plyšových hraček – primárně zmíněných krys, dále třeba hadů nebo prasat. Během zhruba tří minut létaly na plochu ze všech sektorů, samozřejmě i ze slávistického.

Po jejich odklizení – mimochodem, za každý kus na hřišti půjde z kapsy hostů 100 Kč na dobročinné účely – už mohla vyprodaná Generali Arena sledovat samotný duel. Nejtěžší byla bouřlivá atmosféra pochopitelně pro záložníka Slavie Nicolaea Stanciua. Šestadvacetiletý rumunský fotbalista totiž ještě v loňské sezoně – před odchodem do arabského Al-Ahlí – oblékal dres soupeře.

Navzdory úvodnímu tlaku domácího celku šli do vedení v 18. minutě Vršovičtí. Po pasu Stanciua se ve vápně v „souboji kapitánů“ střetli Martin Frýdek a Tomáš Souček – a středopolař sešívaných se po kose skácel k zemi. Sudí Zelinka neváhal – penalta! K ní se bez jakéhokoli náznaku nervozity z pověrčivosti postavil Souček a střelou do protipohybu k pravé tyči nedal Milanu Hečovi šanci – 0:1.

Svou šestou brankou z pěti posledních vzájemných klání jako by hostům nalil energii do žil. Ani ne minutu poté spálil stoprocentní šanci Peter Olayinka, přesto bylo zřejmé, že slávisté si do derby přivezli daleko větší pohodu. Spartu ke své bráně v první půli vůbec nepustili, talentovaného Adama Hložka i střelce Benjamina Tetteha vymazali. Jedinou šanci Frýdka vyrazil vedle Ondřej Kolář.

Vyhecovaný závěr

„Po gólu jsme se mohli uklidnit víc. Měli jsme hodně ztrát, některé situace šlo řešit lépe,“ nebyl o pauze spokojen útočník vršovických Stanislav Tecl. Pravda, hosté mohli vést vyšším rozdílem: oproti výběru Václava Jílka si daleko více věřili (aby ne, v úterý remizovali v úvodním duelu skupinové fáze Ligy mistrů 1:1 na půdě Interu Milán), měli i více příležitostí. Jen ta koncovka…

Krátce po půli se mohla hostům vymstít. Martin Hašek poslal pas Tettehovi, který prodloužil na Guélora Kangu. Gabonský záložník Sparty se zčistajasna objevil sám na hranici vápna – jeho bomba ovšem skončila několik centimetrů nad. O moment později neuspěl ani Tetteh, jemuž Kanga poslal milimetrovou přihrávku za obranu. Se 193 centimetry se holt obranou nekličkuje nejlépe.

V 55. minutě nicméně na horší produktivitu doplatili domácí. Svěřenci Jindřicha Trpišovského „zamkli“ Frýdka a spol. na jejich polovině – a po centru Jana Bořila trestuhodně chyboval Heča. Poměrně jednoduchý míč pouze vyboxoval ven, načež ten doputoval k Olayinkovi, který technicky trefil ležícího Michala Sáčka. Od pozadí beka Sparty míč doklouzal za brankovou čáru – 0:2.

Střetnutí dostalo v 66. minutě nečekanou zápletku – slávista Josef Hušbauer byl za „vysokou nohu“ po druhé žluté kartě vyloučen. Až na dva pokusy Srdjana Plavšiče byli ovšem domácí i nadále naprosto bezradní, navíc se v 82. minutě nechal vyloučit také Benjamin Tetteh. Duel nakonec skončil 0:3, neboť v závěru ještě pojistil vedení Slavie efektním obloučkem Lukáš Masopust. Slavia znovu vede FORTUNA:LIGU o tři body (26). Sparta zůstává se 14 body šestá.

AC Sparta Praha – SK Slavia Praha 0:3 (0:1)

Branky: 20. Souček z penalty, 55. Sáček vlastní, 90. Masopust. Rozhodčí: Zelinka – Nádvorník, Paták. ŽK: 44. Kanga – 31. a 66. Hušbauer, 40. Masopust, 44. Bořil, 68. Hovorka, 89. Škoda. ČK: 82 Tetteh – 66. Hušbauer. Diváci: 17 292.

Sparta: Heča – Hanousek (55. Plavšič), Lischka, Kaya, Sáček – Mandjeck – Hašek (78. Trávník), Frýdek, Kanga, Hložek (68. Kozák) – Tetteh. Trenér: Václav Jílek.

Slavia: Kolář – Bořil, Hovorka, Kúdela, Coufal – Souček – Olayinka (90. Hora), Stanciu (70. Zelený), Hušbauer, Masopust – Tecl (74. Škoda). Trenér: Jindřich Trpišovský.