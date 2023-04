Česko vyhlíží víkendové derby Sparty proti Slavii a na duel, který může zásadně promluvit do boje o titul, se pochopitelně těší i řada dalších sportovců. Přímo na letenský stadion se chystá například hokejový útočník Jakub Voráček a bývalá atletka a velká slavistka Zuzana Hejnová bude utkání sledovat alespoň domova. Šipkař Karel Sedláček, který fandí Spartě, se do epet ARENY chystal, jenže nakonec zamíří na turnaj do Anglie.

V prvním derby této sezony se radovala Slavia. Spartu porazila jasně 4:0. | Foto: CPA

„V sobotu chci jít na fotbalové derby Sparty se Slavií a v pondělí půjdu na baráž,“ nastínil svoje plány Voráček, který aktuálně tráví čas v Česku, kde se zotavuje z následků po otřesech mozku. Jestli se k hraní hokeje ještě někdy vrátí, sám netuší, o svém pohledu na fotbalové derby se ale před novináři ochotně rozpovídal.

„Jako favorita vidím Spartu. Já jim teda nefandím a ani jsem nikdy nefandil, ale hrají nejlepší fotbal. Hrají zábavný fotbal, dávají góly. Osobně mi je sympatičtější Slavie, ale myslím si, že to Sparta vyhraje,“ uvedl bývalý kapitán reprezentace.

Podobně to vidí také další hokejista z kladenské líhně. „Když to vezmu z aktuální formy, tak by Sparta měla vyhrát. Asi by jim i pomohlo, kdyby šli z prvního místa do nadstavby. Bylo by fajn, kdyby padly nějaké góly, takže tipuju 2:1 pro Spartu,“ podělil se o svůj pohled Tomáš Redlich, který v extralize hájí barvy Karlových Varů.

Voráček přirovnává Pastrňáka k Jágrovi. Jak to vidí se svým návratem na led?

Ještě víc věří ofenzivní síle Sparty špičkový český šipkař Karel Sedláček, který má k Letenským od mládí blízko. „Původně jsem sháněl na derby lístky a chtěj se jít podívat. V pátek ale odlétám na turnaj do Anglie, takže to budu sledovat jen na dálku. Osobně si myslím, že Sparta vyhraje 3:1. Konečně si to sedlo tak, jak mělo, a Sparta poslední dobou podává perfektní výkony. Věřím, že si letos nenechá utéct ani titul,“ prozradil.

Bývalá atletka Zuzana Hejnová, která si v současnosti užívá roli matky, má jako správná slavistka na nadcházející duel úplně opačný pohled. „Věřím, že vyhrajeme. Nic jiného si ani nepřipouštím. Kdybych měla tipnout, tak říkám 2:1. Bude to samozřejmě těžké, ale proti Spartě je to vždycky vyhrocené. Kluci do toho nastupují trochu jinak než do jiných zápasů. Myslím, že tam nechají všechno. Snad se to povede,“ přeje si.

Derby by si chtěla užít alespoň doma u televize. „Sledovat to budu, pokud mi to mladý dovolí. Už to není takové sledování v klidu jako dřív,“ vyprávěla s úsměvem.

Podobně vidí souboj Sparty se Slavií i dvojnásobný zlatý paralympionik David Drahonínský. „Fandím Slavii a doufám, že derby vyhraje. Kdyby ale vyhrála Sparta, tak mě to z vozíku nezvedne,“ uvedl s nadsázkou lukostřelecký mistr.

Slavia žádala o prominutí trestu pro Olayinku. Ten ovšem onemocněl

Slavii věří také sportovní ředitel házenkářů HC Dukla Praha Daniel Čurda. „Slavie je mi bližší a budu jí fandit. Dívám se ale na kluby i z jiného pohledu. Sparta se výrazně zvedla. Je vidět, že se vyplácí dát větší šanci trenérovi. Priske přišel po horším období, ale dostal prostor na práci. A určitě potvrzuje svoje kvality. Ve Slavii jde vidět dlouhodobá práce trenéra Trpišovského. Vybírá si hráče a mužstvu vtiskl svoji tvář,“ zamyslel se.

Jak je z odpovědí sportovců patrné, oba týmy mají v dalších odvětvích řadu příznivců. Nakonec si to ale budou muset uhrát fotbalisté sami na hřišti. Potvrdí Sparta roli favorita a využije domácího prostředí proti oslabené Slavii, kterou trápí marodka?