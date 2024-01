Fotbalová Slavia hlásí během dne druhou posilu. Jen pár hodin poté, co v sešívaném dresu zapózoval dvacetiletý teplický stoper Štěpán Chaloupek, představilo vedení klubu další posilu. V Edenu podepsal smlouvu na tři a půl roku čtyřiadvacetiletý obránce Ondřej Zmrzlý, přicházející z kádru olomoucké Sigmy.

Ondřej Zmrzlý, čerstvá posila Slavie. | Foto: SK Slavia Praha

„Ondra může být pro náš tým velkou posilou. Hraje na postu levého obránce, ale velký přínos vidíme i v jeho univerzálnosti a možnosti alternace ve středu hřiště. V minulosti se nám to už několikrát vyplatilo, a to je také jeden z důvodů, proč jsme si Ondru vybrali,“ vysvětloval pro klubový web slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Zmrzlý byl během podzimní části FORTUNA:LIGY nejproduktivnějším obráncem celé soutěže, vstřelil tři góly a připsal si pět asistencí. „Ondřej Zmrzlý patří mezi hráče, kteří v lize svůj potenciál ukázali. Věříme, že je ten správný čas, aby udělal další výkonnostní krok ve Slavii. Držíme mu palce a přejeme hodně štěstí," doplnil jej sportovní ředitel Jiří Bílek.

Opora olomouckých zadních řad je z přesunu do Edenu nadšená. "Všem moc děkuju za přivítání. Jsem obrovsky šťastný, že přestup dopadl. Posun z Olomouce do Slavie, do největšího českého klubu, je to nádherný pocit. Mám ohromnou radost, že to celé dopadlo takhle rychle," usmíval se po podpisu nové smlouvy.

"Konkurence je obrovská, už teď vím, že na mých postech nejsou dva, ale spíše čtyři, pět hráčů. Všichni jsou tu hodně univerzální. Variant bude hodně, ale kdybych se konkurence bál, tak sem nechodím. Jsem na to připravený, i když vím, že to bude těžké. Nechci být ale do počtu, chci si vybudovat svoje místo, prosadit se," odkrývá svoje plány.

