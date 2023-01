Další posila sešívaných. Do Slavie z Táborska míří senegalský útočník Babacar Sy

Jestli něco nabitému kádru fotbalové Slavie trochu chybělo, byl to útočný zabiják, který by do sítí soupeřů sázel jeden gól za druhým. Posílit ofenzivu je tak na seznamu úkolů party Jindřicha Trpišovského hodně nahoře. A i kvůli tomu z Táborska přichází dvaadvacetiletý senegalský útočník Babacar Sy.

Dvaadvacetiletý senegalský útočník Babacar Sy ve slávistických barvách. | Foto: SK Slavia Praha/Petr Končal