V týmu Bohemians je během léta pořádně živo a vedení vršovického fotbalového klubu je hodně čilé ve shánění posil. Tou nejnovější je sedmadvacetiletý defenzivní univerzál Jakub Fulnek, který přichází na rok s opcí z Mladé Boleslavi.

Záložník Jakub Fulnek vyměnil modrobílý dres Mladé Boleslavi za zelenobílý pražských Bohemians. | Foto: FKMB

Jakub Fulnek začínal s fotbalem v Metylovicích, v okrese Frýdek-Místek, v mládežnickém věku prošel Frýdlantem nad Ostravicí, Vítkovicemi, brněnskou Zbrojovkou, Hlučínem a Karvinou, ze které v létě 2013 přestoupil do Jihlavy, a ta jej na podzim 2016 poslala hostovat do Táborska. Na začátku roku 2019 přestoupil z druholigové Jihlavy do Mladé Boleslavi.