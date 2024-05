Byl hlavní postavou zápasu, kterým Sparta stvrdila obhajobu titulu. Jan Kuchta navíc vstřelil čtyři z pěti branek Pražanů blízko od domova a před zraky své rodiny a kamarádů.

Fotbalisté Sparty po skončení utkání v Mladé Boleslavi oslavili druhý titul v řadě. | Video: Martin Bouška

„Přál jsem si to, ale když to vyšlo takhle, tak je to bomba. Určitě na to nezapomenu,“ řekl bezprostředně po výhře 5:0 v Mladé Boleslavi. „Doufám, že se budu mít kam vrátit a nevystěhují mě,“ dodal s nadsázkou s tím, že s tchánem, prezidentem FK Mladá Boleslave Josefem Dufkem, se prý ještě neviděl, a to ani týden před zápasem.

Poslední krok na cestě k titulu se tentokrát jako nejtěžší neukázal. Letenští vedli v Lokotrans aréně ještě před poločasem 3:0. Kuchta na hattrick potřeboval slabých 35 minut. „Trochu jsem se toho zalekl. Ještě byl dlouhý čas do konce zápasu. Chtěli jsme k tomu přistoupit trochu jinak než v domácích zápasech, ve kterých jsme s Boleslaví ztratili body. Řekli jsme si, že na ně musíme nalézt a udělat si zápas jednoduchý a kontrolovat to. Naštěstí se nám to všechno podařilo, včetně předzápasového programu. Všechno se dalo do prvních patnácti minut. Chvilku jsme se hledali, ale věděli jsme, co chceme hrát, pomohl nám první gól a pak jsme se rozjeli na plný kule,“ sypal ze sebe před novináři majitel aktuálně už třetího titulu.

První oslavy prý nebudou trvat dlouho. A to vzhledem ke středečnímu finále poháru s Plzní. „Ještě nás čeká jeden důležitý zápas, a ten musíme zvládnout. Dneska jsme si odškrtli jeden bod, ve středu nás čeká druhý. Ten chceme zvládnout. Pak to spojíme a bude to velké,“ slíbil.

Titul podle něj patří i fanouškům, kteří se v Boleslavi na plochu po závěrečném hvizdu tak jako před rokem na Slovácku tentokrát nedostali. „Vynahradíme si to s nimi. Musím je za celou sezonu pochválit, jak nás podporovali na výjezdech i na Evropskou ligu. Titul patří i jim. Udělá se teď další krok. Přijedou nás určitě povzbudit a zase bude šance na druhý pohár v sezoně,“ odkázal na středeční duel.