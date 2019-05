Vše odstartovalo pražské ligové derby v půlce dubna. Sparťané a slávisté si nic nedarovali a už od začátku se jiskřilo. Místo fotbalu tak diváci sledovali spíš hru „kdo koho lépe trefí“. Lokty, skluzy, strkanice. To vše bylo k vidění. Jenže utkání dohráli k překvapení všech kompletní jedenáctky.

„Agresivita k fotbalu patří, ale derby bylo za hranou. Některé zákroky byly až šílené,“ nechápal tehdy ještě trenér letenského celku Zdeněk Ščasný. Nic moc se nezměnilo ani v derby pohárovém. Tam nejvíce „zaujal“ zákrok Costy, který vletěl oběma nohama do Alexe Krále, který neskončil s vážným zraněním jen kvůli pohotovému nadskočení.

A reakce rozhodčího? Žlutá karta. Ani video se neozvalo, že by takové „sáně“ měly být potrestány červeně. Možná by to pro Costu bylo varování. Takhle se však mohl znovu předvést o pár dní později. Další ostrý skluz odnesl tentokrát ostravský Martin Fillo, i tentokrát se však jen „žlutilo“.

„Nechápu. Tohle je jasná červená,“ čílil se ve studiu 02 TV bývalý hráč Baníku i Sparty Miroslav Matušovič. „Nebyla to jeho první recidiva. Chápu, že by se to nemělo sčítat, ale kdyby dostal červenou, bylo by jasné, že takhle prostě ne,“ dodal také někdejší obránce Jan Rajnoch.

Disciplinárka nejedná

(Ne)aktivita disciplinární komise na tomto poli je až zarážející. V poslední době se raději řeší dýmovnice fanoušků, ale zdraví hráčů? To je zřejmě až na druhé koleji. Opravdu se čeká, až se stane něco vážného? Jako na podzim, kdy Ďuricův skluz odnesl vynucenou pauzou Lukáš Masopust. Pokud nejsou vážnější následky, tak asi není třeba zasahovat.

Je třeba vyzdvihnout, že v případě Costy se ozval jeho nadřízený Michal Horňák. „Takhle hrát nechceme. Řekl jsem mu, že nechci, aby se takový zákrok pod mým vedením opakoval,“ uvedl kouč Sparty po výhře nad Libercem, o které rozhodl právě Costa…

U faulu na Filla se navíc opět ukázala absurdita systému VAR. Podle komise rozhodčích totiž správně nezasáhl, neboť jeho úkolem prý není „takzvané lepší řešení“. U Milana Baroše to ale na podzim šlo. Ostravský útočník pak seřval koho mohl a vyfasoval stopku na pět zápasů.

Costa podle komise rozhodčích měl být vyloučen, ale že by se tím zabývali kolegové z disciplinárky? Kdepak… A pokračujeme dál. V předposledním kole se udály hned dva momenty, které zaváněly zraněním. Ani jeden nebyl potrestán…

Oranžová karta

Příbramský Soldát po minutě zápasu ostře zajel do karvinského protivníka. Rozhodčí stál zhruba dva metry od celé situace, ale karetní trest nebyl udělen a hříšník nakonec paradoxně mohl zápas rozhodnout. „Minimálně žlutá, spíš taková oranžová,“ prohlásil ve studiu bývalý sudí Radek Příhoda.

To samé platilo pro zákrok Dostála z Bohemians, který naskočil tvrdě do Navrátila. Opět bez trestu. I o něm Příhoda prohlásil, že měla následovat žlutá.

Rozhodčí na fotbalových trávnících jsou stále více pod drobnohledem a jejich rozhodnutí z poslední doby jim příliš nepomáhají. Pokud nezačnou chránit zdraví hráčů, zvlášť těch technických, kteří jsou častěji v hledáčku soupeřů, dočkáme se brzy nějakého vážného zranění.

Bezohlednost je třeba trestat.