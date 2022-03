Dočkal a jeho úlety. Co všechno mu projde? Slitování s ním neměl jen Franěk

/VIDEO/ Je to vůdce Sparty, osobnost české ligy. Rozhodčí k němu chovají velký respekt. A možná právě proto Bořku Dočkalovi projde i to, co jiným ne.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Sparťan Bořek Dočkal v Jablonci unikl vyloučení. | Foto: ČTK/Vít Černý

Sparťanský záložník je skvělý fotbalista, umí vymyslet gól. Jenže někdy působí náladově, ale hlavně - občas se mu zatmí před očima a předvede brutální faul. Poslední zkrat přišel ve středu v Jablonci, kdy málem ukopl hlavu Davidu Houskovi. Dočkal soupeři rozpáral kolíky hlavu. Jasná červená. Kapitán Letenských ale vyvázl jen se žlutou kartou, a ještě se vztekal. Sudí Dalibor Černý Dočkala nevyloučil, nezasáhl ani VAR. Zdroj: Youtube „Rozhodčí u videa buď pil, nebo si schrupnul. Nevím, proč nereagoval,“ kroutil hlavou kouč Jablonce Petr Rada. „Rozhodčí měl vyloučit hostujícího hráče za surovou hru – kopnutí soupeře do hlavy. Tento zákrok ohrozil zdraví soupeře. Hrubé chyby se dopustil jak rozhodčí, tak VAR, který měl v tomto případě intervenovat,“ uvedla po utkání komise rozhodčích. Spor o Dočkala. Měl jít kapitán Sparty ven? Klub oponuje komisi rozhodčích Přitom to není tak dlouho, co třiatřicetiletému lídrovi Sparty prošla u rozhodčích surová hra. V podzimních utkání s Mladou Boleslaví Dočkal prošlápl kotník Michalu Hlavatému, div že mu neukončil kariéru. I v tomhle případě sudí Pavel Julínek ukázal sparťanovi chybně jen žlutý kartónek, i přes zásah videorozhodčího. Zdroj: Youtube „Faulující hráč svým zákrokem ohrozil zdraví soupeře,“ poukázal šéf komise rozhodčích Radek Příhoda na fakt, že Dočkal měl být vyloučen. Rozhodčí Julínek za chyby v utkání pykal. Dostal stopu na čtyři zápasy a byl přeřazen do druhé ligy. Úplně nedotknutelný ovšem Dočkal není. To dokazuje ligový zápas v Liberci na podzim roku 2016. Sparťanský záložník ve vyprodaném šlágru neudržel nervy, když oplácel a mimo hru udeřil loktem Radima Breiteho. Rozhodčí Pavel Franěk bez skrupulí poslal Dočkala do sprch. „Byl to zkrat,“ kál se Dočkal. Vyloučení Dočkala? Jasná červená, dostane pokutu, řekl Holoubek Za tuhle klukovinu dostal sparťanský špílmachr první a dosud jedinou červenou kartu v ligové kariéře. Jak je vidět, těch vyloučení mělo měl být víc.