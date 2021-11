Dal jste dva góly, zásadně pomohl k výhře, takže jse určitě spokojený.

Jsem hlavně spokojený, že jsme vyhráli. Byl to těžký zápas. Od první minuty jsme byli lepším týmem.

V první půli ale branka nepadla…

Nedal jsem v prvním poločase vyloženou šanci, za což se necítím moc dobře, ale musím říct, že kluci a realizační tým mě podrželi, že ty šance přijdou. Byly to takové moje klasické góly, byl jsem na správném místě a musím poděkovat spoluhráčům, že mi to takhle fantasticky připravili do prázdné brány, jsem za to rád.

Několikrát jste uvízl v ofsajdové pásti. Říkal jste, že vás bratr varoval, ať si na to dáváte pozor, je to pravda?

Jel jsem na sraz a on mi zrovna volal, jako ostatně často před zápasem. On mi říkal, že hraju v pohodě, ale ať si dávám pozor na ty ofsaj-dy. Takže si říkám, jestli na ten zápas koukal, tak to musel vypnout, protože jsem byl asi z šesti situací čtyřikrát v ofsajdu. (směje se)

Důležitým momentem zápasu byla neproměněná penalta Pardubic, že?

Já bych chtěl hlavně poděkovat brankáři Aleši Mandousovi, že nás podržel. Fantasticky ji chytil. Velký dík patří jemu, protože kdybychom dostali gól, tak je to úplně jiný zápas. V druhém poločase jsme tam nechali všechno, takhle se musí Slavia prezentovat.

Po této výhře se navíc posouváte na první místo v tabulce.

Takhle to má být, takhle jsem spokojený.

Trefil jste se ve druhém ligovém zápase v řadě. Cítíte, že vaše forma jde nahoru?

Určitě je ještě na čem pracovat, cítím se líp, ale nesmím usnout na vavřínech. Musíme všichni včetně mě společně pracovat a dál makat.