Slavia, která si v posledních letech dělala v Evropě velmi dobré jméno, si příští jaro na mezinárodním poli nezahraje. Přestože dostala hratelnou skupinu se Sivassporem, Kluží a Balkani, skončila v tabulce až třetí a nepostoupila. Pro posun do postupových vod potřebovala zvítězit v posledním utkání s tureckým celkem a doufat, že Kluž prohraje. Nevyšlo ale ani jedno. Sešívaní doma jen remizovali a rumunský celek zvítězil 1:0.

„Věděli jsme, jaká je situace. Museli jsme si uhrát svoje a doufat. O zápase v Kluži jsme během utkání neměli zprávy. O výsledku jsme se dozvěděli až po zápase. Nemělo cenu to řešit, museli jsme se nachystat sami na sebe, co nejlépe se připravit a soustředit se na domácí vítězství. Výsledek v Kluži jsme nemohli ovlivnit, takže jsme se na to vůbec nesoustředili,“ popisoval Tecl.

„Příčin nepostupu je hned několik. Ty dvě nejdůležitější ale budou asi dva nezvládnuté zápasy s Kluží, ve kterých jsme vůbec nebodovali. Ačkoliv jsme v těchto utkáních nebyli horším týmem, výsledkově jsme je nezvládli,“ uvědomuje si kanonýr Pražanů.

Ve čtvrtek večer se všechno vyvíjelo pro sešívané úplně špatně. Kluž odskočila do vedení už v 17. minutě a v Edenu přišel klíčový moment jen o trochu později. Sudí nařídil kvůli hře rukou pokutový kop, který proměnil hostující Max Gradel.

„Když jsem na to koukal ze záznamu, tak si myslím, že to ruka nebyla. Rozhodčí to tak ale bohužel vyhodnotil,“ vrátil se k důležitému momentu údajný provinilec Jurásek.

„Měl jsem na dresu flek od míče, tak jsem mu to ukazoval, ale bohužel už byl o verdiktu rozhodnutý. Cítil jsem se ukřivděný. Rozhodčí je ale na hřišti pán a jeho rozhodnutí platí. Stejně jsme měli dost času na to to zvrátit, ale to se nám nepodařilo a moc nás to mrzí,“ doplnil.

Slavia se ve zbytku zápasu tlačila vpřed, dosáhla už ale jen na vyrovnání, když si míč srazil do vlastní brány Dimitrios Goutas. Na další trefu už se domácí nezmohli.

„Nízká produktivita byla hlavním kamenem úrazu. Dnes tam také byly obrovské šance, ale prostě jsme to tam dotlačili pouze jednou, ještě s pomocí teče jejich obránce. Jsme zklamaní, ale musím poděkovat fanouškům, kteří dnes přišli. Vytvořili skvělou atmosféru, ale bohužel se loučíme. O to větší je motivace vyhrát ligu a MOL Cup. Nevzdáváme se, další zápas máme už v neděli,“ vyhlásil bojovně další slávista Ondřej Lingr.

