Dvaatřicetiletý Morávek totiž v poslední době neodehrál mnoho zápasů, a proto se bude v úvodu připravovat částečně individuálně. První starty by pak mohl sbírat spíše za béčko klokanů, aby se dostal do rytmu, jak prozradil trenér týmu Jaroslav Veselý.

„Vím, že mě čeká těžká dřina, protože jsem měl tréninkový deficit. Hodlám ale udělat vše pro to, abych to dohnal. Chvíli to bude trvat. Nedokážu říct, jestli to budou dva týdny, nebo měsíc. Já znám nejlépe své tělo, takže si řekneme, kdy bude nejlepší čas, abych klukům pomohl,“ hlásí ofenzivní středopolař, který se do Vršovic vrací po dlouhých třinácti letech.

Tehdy opouštěl Bohemians jako devatenáctiletý mladíček, který s týmem právě postoupil do nejvyšší soutěže. „Vzpomínky jsou krásné, ale je to už hodně let. Člověk se změnil jako osobnost. Doufám, že zkušenosti budu moct zúročit,“ přeje si Morávek, který rozhodně nepřichází do neznámého prostředí.

„Našel jsem v kabině známé tváře. Pepu Jindřiška, Davida Bartka nebo Martina Dostála, kterého znám ze školy. Je tam i hodně lidí v pozadí klubu. Chutná to jako návrat domů,“ usmívá se majitel tří reprezentačních startů.

Pro něj i celou jeho rodinu se bude jednat o velkou změnu. Po dlouhých třinácti letech v Německu mění nejen klub a ligu, ale také celé prostředí, ve kterém bude působit. „Čekání už bylo dlouhé. Už nešlo dál čekat, jestli na stole přistane něco, co bude pro rodinu zajímavé. Z tohohle pohledu jsme byli rádi, že tu byla možnost vrátit se domů. Jsem za to hrozně rád,“ popisuje fotbalista, kterému vypršela smlouva s Augsburgem letos na jaře.

„Asi by bylo teoreticky možné řešit něco jiného v Česku, ale manažerovi jsem dost jasně avizoval, že jestli někdy do Česka, tak jedině do Bohemky. Takhle jsem to i slíbil při svém odchodu. Mám radost, že jsem to dodržel,“ uvádí Morávek.

Toho během kariéry značně limitovala častá zranění, která ho připravila o řadu zápasů. Jak ale zkušený záložník hlásí, v současnosti je po zdravotní stránce v pořádku. K tomu, aby se co nejdříve připojil k týmu i v zápasech, ho bude dozajista motivovat i skvělý start sezony, který klokani předvedli. Po třech kolech mají sedm bodů a jsou na děleném prvním místě.

„Je to super, kluci to rozjeli fantasticky. Zápasy jsem sledoval, z manšaftu je cítit síla. Každý tým v lize to proti nám bude mít složité. Na druhou stranu musíme očekávání držet při zemi. V Ďolíčku se skvělými fanoušky v zádech je ale všechno možné,“ zakončuje optimisticky Morávek.

