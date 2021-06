„Slavia je top klub, jeden z nejlepších v Evropě. Když o mě projevila zájem, neměl jsem důvod váhat,“ nechal se slyšet sedmadvacetiletý rodák z Bratislavy.

Angažmá ve Slavii označil za velký krok vpřed v kariéře. „Je to nová výzva, nová kapitola. Věřím, že se Slavií získám spoustu trofejí,“ líčil na webu klubu z Edenu.

Slavia tímhle přestupem znovu rozezlila příznivce Sparty. Schranz je dalším z dlouhé řady hráčů, kteří na Letné nedostali šanci, nebo se jich klub zbavil, a oni pak přešli na opačný břeh Vltavy do tábora arcirivala.

Slovenský reprezentant před šesti lety hostoval ve Spartě z Trnavy. Prostor ukázat se ale příliš nedostal. Minuty posbíral jen ve dvou pohárových zápasech. Sparťané si tak zase mohou drbat hlavy…

? | Novou posilou Slavie je Ivan Schranz z Jablonce!?



Autor 13 ligových branek v uplynulé sezoně podepsal smlouvu na tři roky!✍️



Opačným směrem míří Zelený a Malínský. ?



? POSILA ➡️ https://t.co/m2eXVIxiz7 pic.twitter.com/YgqQRTooeJ — SK Slavia Praha ??? (@slaviaofficial) June 8, 2021

Schranz v předloňské sezoně nasázel devět ligových branek za České Budějovice, za uplynulý ročník v Jablonci jich měl dokonce třináct. Tým kouče Petra Rady táhl za druhým místem a kvalifikací o Ligu mistrů, sám pak útočil na krále ligových kanonýrů. Nakonec nic z toho neklaplo, přesto je Schranz spokojený.

„Sezona byla super, dařilo se mužstvu, dařilo se i mně. Přicházím do Slavie s tím, že na to budu chtít navázat, chci posunout svoje i týmové hranice. Slavia má velkou kvalitu a já mám radost, že v klubu můžu být.“

V ligovém finiši Schranz vynechal několik zápasů kvůli problémům se zadním stehenním svalem. „Mělo by to být už v pořádku. Začal jsem s tréninkem a postupně se dostávám do úplně plné zátěže. Pracujeme na tom, abych byl brzy zcela fit,“ nastínil. „Teď se soustředím na reprezentaci a už se těším na začátek přípravy.“