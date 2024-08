Slavia - Sigma Olomouc 2:0

Favorita poslal v Edenu v sedmé minutě proměněnou penaltou do vedení nejlepší střelec minulé ligové sezony Václav Jurečka, v závěru přidal pojistku střídající Senegalec El Hadji Malick Diouf. Slavia zůstává jediným týmem, který v ligové sezoně ještě neinkasoval. Červenobílí v nejvyšší soutěži pojedenácté za sebou bodovali a vítězně se naladili na úterní venkovní odvetu 3. předkola Ligy mistrů v Belgii proti Saint-Gilloise. Sigma nenavázala na nečekanou remízu 2:2 z minulého utkání v Edenu v závěru předchozího ročníku a poprvé v nové sezoně utrpěla porážku.

Branky: 7. Jurečka z pen., 88. Diouf. Rozhodčí: Petřík - Kříž, Machač - Všetečka (video). ŽK: Leibl, Kliment, Navrátil, Janotka (trenér, všichni Olomouc). Diváci: 17.724. Slavia: Kinský - Tomič (83. Schranz), Holeš, Ogbu, Bořil - Zafeiris (62. Prebsl), Oscar - Douděra (70. Provod), Jurečka, Jurásek (62. Diouf) - Fila (62. Chorý). Trenér: Trpišovský. Olomouc: Stoppen - Hadaš, Dohnálek, Pokorný, Leibl (46. Elbel) - Spáčil, Breite (68. Langer) - Navrátil (68. Dele), Zorvan (80. Juliš), Mikulenka (80. Muritala) - Kliment. Trenér: Janotka.

Bohemians 1905 - Sparta 1:2

Za domácí otevřel skóre pražského derby Júsuf Hilál, za hosty vyrovnal ještě do přestávky Indrit Tuci a ve druhém poločase vstřelil vítězný gól Veljko Birmančevič. V úterý čeká Spartu v Bukurešti odveta 3. předkola Ligy mistrů proti FCSB. Obhájce titulu ještě v novém ročníku neztratil jako jediný ani bod. Po dnešním vítězství platí, že Sparta prohrála jediný z posledních 35 vzájemných ligových zápasů s Bohemians. Vršovičtí ji doma v lize od listopadu 2001 sedmnáctkrát za sebou neporazili.

Branky: 40. Hilál - 45.+4 Tuci, 62. Birmančevič. Rozhodčí: Rouček - Kubr, Hájek - Radina (video). ŽK: Hůlka - Ross. Diváci: 5783. Bohemians: Reichl - Hůlka, Vondra (46. Křapka), Hybš - A. Kadlec (82. Novák), Ristovski (70. Smrž), Čermák, Kovařík (38. Dostál) - Drchal, Hilál, Matoušek (46. Jánoš). Trenér: Veselý. Sparta: Vindahl - Vitík, Ross, Zelený - Wiesner, Kairinen (79. Laci), Sadílek, García (23. Ryneš) - Daněk (60. Haraslín), Birmančevič (79. Krasniqi) - Tuci (60. Olatunji). Trenér: Friis.

Teplice - Liberec 2:1

Tepličtí poprvé v sezoně bodovali. "Skláře" poslal do vedení v 17. minutě Filip Horský. Krátce po změně stran srovnal premiérovým gólem v nejvyšší soutěže Lukáš Letenay, ve čtvrté minutě nastavení ale rozhodl Abdallah Gning. Slovan prohrál podruhé za sebou. Tepličtí zdolali Liberec počtvrté v tomto kalendářním roce a navázali na dva triumfy ze semifinále nadstavbové skupiny o Evropu. Slovan neporazil dnešního soupeře pošesté v řadě a zvítězil v jediném z posledních devíti ligových duelů.

Branky: 17. Horský, 90.+4 Gning - 46. Letenay. Rozhodčí: Trska - Volf, Zoufalý - Machálek (video). ŽK: Vachoušek, Svatek, Horský - Mikula, Višinský, Frýdek. Diváci: 3876. Teplice: Němeček - Bílek, Kričfaluši, Mičevič - Radosta, Beránek (26. Svatek), Jukl, Harušťák (81. Čerepkai) - Trubač - Vachoušek (46. Gning), Horský (73. Labík). Trenér: Frťala. Liberec: Bačkovský - Mikula (46. Halinský), Ševínský, Preisler (46. Purzitidis) - Ghali, Icha, Hlavatý, Kayondo - Višinský (83. Dulay), Tupta (67. Frýdek) - Nyarko (46. Letenay). Trenér: Kováč.

Dukla Praha - Jablonec 0:2

Dominik Hollý a střídající Bienvenue Kamanikana z Burundi svými góly pomohli Severočechům v vítězství. Střídající domácí hráč Jakub Barac neproměnil penaltu. Jablonec při poslední návštěvě na Julisce vyhrál 6:2, ale to už je šest let a Dukla tehdy nejvyšší soutěž opouštěla. Vysoké vítězství tehdy slavil i trenér Petr Rada, který dnes vedl do zápasu domácí.