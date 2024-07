Soupeři nastoupili v rozdílném rozpoložení. Dukla po domácí prohře s Plzní v úvodním kole potřebovala vyhrát, klokani přijeli nabuzeni po výhře nad Ostravou.

V úmorném vedru se oba týmy nejprve oťukávaly a ve 23. minutě přišel první důležitý moment. Domácí útočník Matějka šlápl na Hybše a rozhodčí Nehasil po prohlédnutí opakovaného záznamu vytáhl červenou kartu.

"Zmrazilo nás poměrně rychlé vyloučení, šli jsme do deseti v takovém vedru. Měl jsem trochu obavy, abychom po kondiční stránce vydrželi. Potřebovali jsme dohrát poločas s nulou," komentoval průběh první půle kouč Dukly Petr Rada.

A povedlo se. Hosté měli tlak, ale vepředu byli bezzubí a vyložené šance si nedokázali vypracovat.

Do druhé půle poslal trenér Bohemians Jaroslav Veselý obránce Martina Dostála a ten hned po sedmi minutách šel zpět do šaten, protože po vlastní chybě stáhl unikajícího Mešanoviče a dostal také červenou.

"Dostali jsme dárek v podobě hloupého vyloučení. Jedním z klíčových momentů bylo, že když jsme si pak vytvořili šance, měli jsme dát gól. Ráz utkání by se pak změnil. Druhý poločas jsme chtěli začít stejně, jenže hloupou chybou jsme Duklu vysvobodili z podčíslení," postěžoval si Veselý.

Domácí vycítili šanci a ožili, k vítězství jim ale pomohl obrovský kiks brankáře Reichla. Hašek z půlky nakopl míč na bránu, gólman Bohemians ho naprázdno promáchl a doskákal až do sítě.

"Prohráli jsme z jediné střely na branku za celý druhý poločas, jestli to vůbec byla střela. Dostali jsme prostě bizarní gól. Odjíždíme zklamaní, prohrát takový zápas je pro nás tragédie," rozčiloval se kouč klokanů.

Jeho svěřenci na konci zápasu domácí zatlačili, ale vstřelit gól jim nebylo souzeno.

"Jsem rád, že jsme na druhý pokus vyhráli. Po Plzni ne že bychom byli otřesení, ale druhý zápas doma je vždy nebezpečný. Soupeř na úvod porazil Baník, pohárového účastníka. Bylo to derby, těšila mě atmosféra, přes pět tisíc diváků dalo fotbalu kulisu. Po přestávce přišlo vyloučení hostů, bylo srovnáno na deset proti deseti. Bohemka pořád chtěla hrát, my taky. Pak nás povzbudila branka, hodně důležitá, jejich gól naštěstí neplatil. Odbránili jsme to, dotáhli do vítězného konce. Myslím, že ne nezaslouženě," doplnil Petr Rada.

Dukla Praha - Bohemians Praha 1905 1:0 (0:0)

Branka: 66. Hašek. Rozhodčí: Nehasil - Hrabovský, Hádek - Černý (video). ČK: 23. Matějka - 52. Dostál. ŽK: Douděra, Lichý - Hůlka, Čermák, Matoušek. Diváci: 5220.

Dukla: Hruška - Vondrášek (73. F. Matoušek), Hašek, Peterka, Ludvíček - Ullman (62. Zeronik), Hora (62. Lichý), Kozma, Šebrle (69. Douděra) - Matějka - Mešanovič (69. Špatenka). Trenér: Rada.

Bohemians: Reichl - Hůlka, Vondra (76. Novák), Hybš - A. Kadlec (46. Dostál), Jánoš (59. J. Matoušek), Čermák (86. Zeman), Kovařík - Ristovski (76. Hrubý) - Hilál, Drchal. Trenér: Veselý.