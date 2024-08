Úvod zápasu patřil hostujícím fotbalistům, kteří si aktivní celoplošnou hrou vytvořili mírnou převahu a z ní i několik standardních situací. Jenže branku Heči ani centry, ani střelami ze střední vzdálenosti neohrozili.

Větší porci práce neměl ani jeho protějšek v brance Bohemians, neboť domácím chyběla přesnost finální fáze a tím pádem i jakákoliv koncovka. Jen ve 22. minutě prověřil Reichlovu pozornost střelou z 20 metrů Havlík, kterou gólman Pražanů v pohodě zlikvidoval.

O osm minut později po individuální akci pálil Doski jen do boční sítě, charakter dietního fotbalu nijak nezměnila ani Matouškova hlavička těsně nad ve 40. minutě. Největší šance první půle přišla vzápětí, kdy kombinaci domácích zakončil pohotovou střelou Havlík, kterou Reichl s námahou vyrazil.

Do druhé půle vlétlo Slovácko s mnohem větším elánem, vytvořilo si územní převahu, ale finální fáze byla stále jeho slabinou. I proto obrana "Klokanů" neměla s defenzivou ve vlastním předbrankovém prostoru větší potíže.

V 63. minutě prověřil Reichlovu pozornost zatočenou střelou Havlík, jenže ani jemu se nepodařilo změnit bezbrankové skóre stejně jako rychlému Matouškovi na druhé straně, který jako jeden z mála hostujících hráčů dělal slovácké obraně starosti.

S přibývajícím časem se akce střídaly na obou stranách, v 81. minutě mohl rozhodnout střídající Ristovski, zblízka však překopl. Ve hře nahoru - dolů chtěly oba týmy strhnout výhru na svoji stranu, ale ani tato nejzajímavější část utkání gól nepřinesla.

Slovácko doma v lize s Bohemians neprohrálo čtvrtý z posledních pěti zápasů. Na tříbodový zisk před vlastními diváky ale od prosincové výhry právě nad Pražany čeká v lize už devět utkání.

Ohlasy trenérů

Roman West (Slovácko): "Do zápasu jsme vstoupili nervózně. Celý první poločas to z naší strany nebylo ono, možná to pramenilo z rozestavení soupeře, kterému jsme se chtěli přizpůsobit. Dozadu to ještě šlo, ale dopředu jsme si vytvořili velmi málo akcí. Po přestávce jsme se zlepšili, nadechli jsme se, ale do vedení jsme nešli. Hra se v závěru vyrovnala, bylo to chvílemi až divoké, oba týmy mohly dát gól. Je škoda, že jsme to nebyli my."

Jaroslav Veselý (Bohemians 1905): "Podle mého názoru to byl zápas dvou odlišných poločasů. V prvním jsme měli územní převahu my, ale bez vyložených situací, neboť jsme špatně dohrávali situace v pokutovém území. Měli jsme jednu šanci Matouškem a pak jen závary. Druhá půle byla v opačném gardu, domácí si vytvořili územní převahu, šli přes jednoduché centry, a to nám dělalo potíže. Tento tlak jsme ale zastavili, hrálo se nahoru dolů, utkání mohlo dopadnout jakkoliv. My jsme mohli rozhodnout z brejků, ale chyběly kvalitní poslední přihrávky. Bylo to, jak se říká, pade na pade. Remíza dává smysl vývoji celému zápasu. Bod bereme."

1. FC Slovácko - Bohemians Praha 1905 0:0

Rozhodčí: Pechanec - Kříž, Kotalík - Berka (video). ŽK: Cicilia, Doski, Reinberk, Blahút - Matoušek, Jánoš, Ristovski, Kovařík, Hybš. Diváci: 4 443.

Slovácko: Heča - Reinberk (73. Souček), Vaško (68. Blahút), Hofmann, Doski - Kohút (73. Novotný), Trávník - Ndefe, Havlík, Petržela (68. Azevedo) - Cicilia (46. Kozák). Trenér: West.

Bohemians: Reichl - Hůlka, Vondra, Hybš - Shejbal (61. A. Kadlec), Hrubý (88. Jindřišek), Jánoš (69. Novák), Kovařík - Čermák - Hilál (61. Drchal), Matoušek (69. Ristovski). Trenér: Veselý.